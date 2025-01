Braskem reforça impacto social e ambiental do Projeto Ser+ em 2024

Idealizado pela Braskem em 2009, o Projeto Ser+ segue consolidando sua posição como um dos principais programas voltados para o fortalecimento da cadeia de reciclagem no Brasil. Em 2024, as ações em São Paulo reforçaram a missão do projeto: promover a inclusão social, capacitar trabalhadores e fomentar o desenvolvimento socioeconômico nas cooperativas de triagem de resíduos.

Em 2024, o Ser+ intensificou sua atuação com uma série de iniciativas impactantes, como o Fórum de Líderes, que abordou temas estratégicos como a elaboração de propostas para editais do Governo Federal e a comercialização com a indústria. Além disso, eventos voltados para a saúde e segurança do trabalho e saúde do catador foram realizados.

“Com o Ser+, queremos ir além da reciclagem, transformando vidas por meio de iniciativas que gerem impacto social e ambiental. Acreditamos no protagonismo das cooperativas como agentes de mudança e trabalhamos para que seus integrantes tenham mais oportunidades e qualidade de vida,” destaca a Gerente de Relações Institucionais Sudeste da Braskem, Alexandra Calixto Gioso.

Em São Paulo, cinco cooperativas participaram do programa: Viva Bem (São Paulo), CooperPires (Ribeirão Pires), Chico Mendes (São Paulo), Cidade Limpa (Santo André) e ABC Marbas (Cubatão), totalizando 222 cooperados beneficiados. Na Cooper Pires, foi promovida uma capacitação que reuniu psicólogos, engenheiros de segurança e agentes de saúde, com foco no bem-estar físico e mental dos cooperados. Já na Chico Mendes, localizada na capital paulista, foi realizada uma limpeza completa do espaço, reorganizando o layout produtivo para maior eficiência e segurança. Outras ações destacadas incluíram orientações técnicas sobre produção e higiene, auxílio no armazenamento e venda de materiais, além de diálogos estratégicos com o poder público para fortalecer parcerias locais.

Com um olhar voltado ao futuro, o Projeto Ser+ segue empenhado em fortalecer a cadeia de reciclagem e ampliar seu impacto socioambiental, consolidando-se como uma referência no setor.

“Nossos esforços vão além do gerenciamento de resíduos. Estamos investindo na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo. Cada ação do Ser+ é pensada para fortalecer as cooperativas e ampliar o impacto positivo na vida dos catadores e no meio ambiente,” completa Alexandra.

Sobre o SER+



O Projeto Ser+ é uma iniciativa da Braskem que fomenta o desenvolvimento da cadeia de reciclagem por meio de capacitações, mentorias e investimentos em infraestrutura e equipamentos. Presente em cinco estados do Brasil (RS, SP, RJ, AL e BA), o programa segue transformando desafios em oportunidades de inclusão e sustentabilidade.