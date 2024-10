Santo André é a melhor cidade em limpeza urbana da RMSP

Santo André segue sendo destaque na gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana, com reconhecimento em nível nacional. O município, cujos serviços são responsabilidade do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), aparece em 1º lugar no novo ranking do Islu (Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana), entre as cidades da Região Metropolitana de São Paulo com mais de 250 mil habitantes.

O Islu 2023 é publicado pela Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente) e a PwC, network de firmas independentes que prestam serviços de assessoria tributária, empresarial e de auditoria. No Estado de São Paulo, Santo André está na 4ª colocação, à frente da própria capital paulista, e é também a 10ª melhor cidade do país.

O levantamento é nacional e leva em consideração os dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). O objetivo é verificar a aderência dos municípios aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010).

Nesta edição, o estudo contemplou a análise de 3.947 cidades levando em consideração quatro aspectos: engajamento do município; sustentabilidade financeira; recuperação dos resíduos coletados; e impacto ambiental.

“É mais um reconhecimento que nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, rumo a uma cidade cada vez mais limpa e sustentável. Neste aspecto, seguimos aprimorando os processos e serviços com o objetivo de ampliar a reciclagem e a vida útil do Aterro Sanitário, por exemplo”, comenta o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

As notas foram fixadas entre 0 e 1 – quanto mais próximo de 1, mais próxima está a limpeza urbana do município das recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Santo André alcançou a pontuação de 0,718. Florianópolis, que foi a cidade mais bem avaliada do país no índice de 2023, recebeu nota 0,757. No Estado de São Paulo, Campinas está na 1ª colocação, com nota 0,741.