Braskem desenvolveu mais de 30 projetos na região do ABC em 2023

A Braskem compreende seu papel na sociedade e busca contribuir com o desenvolvimento das regiões onde atua, gerando valor compartilhado e bem-estar a todos. Por isso, durante o ano de 2023, a companhia desenvolveu diversos projetos e ações sociais na região do Grande ABC. Ao todo, foram mais de 30 projetos que beneficiaram mais de 22 mil pessoas.

As iniciativas abordaram temas como consumo e pós-consumo sustentável, educação e desenvolvimento local, inovação e desenvolvimento sustentável. Os moradores das cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Mauá receberam as ações Ser+, Plastitroque, Programa Braskem de Educação Ambiental, Ateliê Criativo, Empreendedoras Braskem, Costura Criativa, Ações que Transformam, Ciência em Show, Projetos Instituto SECI, Apadrinhamento de Escolas, Qualidade de Vida, Embaixadores do Esporte, Qualificação Profissional, Projetos que Transformam e Projetos Incentivados, entre outros.

Ao longo de 2023, as iniciativas atenderam crianças, jovens, adultos e idosos. As oportunidades para a criançada e os adolescentes levaram desde muito aprendizado nas escolas, atividades culturais, momentos de lazer até o despertar de suas habilidades esportivas. Para a terceira idade as ações proporcionaram momentos de bem-estar e saúde.

“A Braskem tem orgulho de poder contribuir com o desenvolvimento local. Queremos cada vez mais ampliar nossos projetos e impactar ainda mais pessoas em torno das nossas operações. Para esse ano, a empresa prevê ativar diversos projetos locais com foco em responsabilidade social trazendo benefícios para toda população desde crianças a idosos”, comenta Thais Rodrigues, Coordenadora de Relações Institucionais da Braskem.

As parcerias com instituições como Seci, Sesi, Senai, entre outros, proporcionaram ao público adulto um leque de possibilidades de carreira, conhecimento e empreendedorismo, com cursos de capacitação e qualificação profissional. Além, é claro, de projetos desenvolvidos diretamente pela Braskem para o desenvolvimento de habilidades manuais, artesanais e uso da criatividade.

Projetos sociais de ONGs, Fundações e Associações também receberam apoio e repasses financeiros por meio de seleções e editais realizados pela companhia, onde puderam ampliar suas ações ou até mesmo, colocar novas práticas em funcionamento para beneficiar milhares de pessoas.