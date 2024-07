Braskem realiza Programa de Educação Ambiental

A Braskem, líder global na produção de resinas termoplásticas e biopolímeros, promoveu na último dia 5 de julho, a abertura de mais uma edição do Programa de Educação Ambiental. O objetivo do Programa de Educação Ambiental é informar e incentivar os alunos a atuarem de forma comprometida e agirem como multiplicadores de ideias e ações para conservação do meio ambiente. O início do programa está marcado para 1º de agosto e vai até dezembro deste ano.

O projeto visa inspirar a comunidade escolar a adotar práticas mais sustentáveis em suas vidas diárias. Através de um aprendizado interativo e prático, o programa busca criar uma cultura de consciência ambiental e responsabilidade social entre as crianças.

A iniciativa, realizada desde 2015 em parceria com o SESI Santo André, é um projeto de educação socioambiental com uma metodologia que compreende atividades interativas e vivências, workshops, dinâmicas e palestras (exposição dialogada). A proposta contempla temas com temáticas ambientais que são importantes e que precisam ser contextualizados dentro das escolas.

Desde sua criação, o projeto já atendeu mais de 5644 crianças para práticas de educação ambiental. Nesta edição, o Programa de Educação Ambiental envolverá 1.148 alunos de 39 turmas de escolas municipais, estaduais e ONGs de Santo André, Mauá e São Paulo. Entre os temas abordados estão Consumo Consciente, Reciclagem e Economia Circular.

As atividades acontecem nas escolas de acordo com o cronograma de cada instituição: EMEIF Elaine Cena Chaves, E.E. Papa João Paulo, E. E Ivone Palma, E.E Wanda Bento, E.E. Beneraldo Toledo, E.E. Nelson Cardim de Brito, Creche Cidade dos Meninos. Mauá: E.E. Manoel Cação e E.E Maria Josefina Flaque Rua ZL de SP: CCA Construindo Sonhos, CCA Carlos MarigHela, E.E. Moacyr Amaral dos Santos e EE André Nunes Junior.

“Acreditamos que, ao educar as novas gerações sobre o impacto positivo da reciclagem, estamos não apenas promovendo mudanças ambientais, mas também sociais e econômicas. Iniciativas como essa nos engaja cada vez mais a agir em prol do meio ambiente e confirmam o quanto eles são fundamentais para a formação de agentes de transformação de diversos públicos na construção de uma sociedade mais sustentável”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.