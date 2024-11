Braskem realiza a formatura da terceira turma do projeto Costura Criativa  

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, promoveu a formatura da 3ª turma do curso de Costura Criativa, com a profissionalização de 25 mulheres. A cerimônia foi realizada segunda-feira (18) no Auditório da companhia no ABC, e contou com a presença do prefeito de Mauá, Marcelo de Oliveira, da primeira-dama de Mauá, Fernanda Oliveira, do diretor do Senai-SP, José Heroíno de Souza e de integrantes da companhia.

A iniciativa, realizada em parceria com o Senai e apoio da Prefeitura de Mauá, promove a prática da economia circular e o desenvolvimento profissional e utiliza uniformes da Braskem que não seriam mais utilizados como matéria-prima para a confecção de novas peças, capacitando homens e mulheres das comunidades do entorno.

As participantes utilizaram 400 uniformes que se transformaram em mais de 580 peças entre nécessaires, aventais, ecobags, mochilas, estojos e sacochilas.

“Estamos muito orgulhosos em acompanhar a formação de mais uma edição do Costura Criativa. Já são 76 pessoas formadas, a maior parte mulheres que aprendem a costura de forma bastante criativa, porque utilizamos outro pilar, também importante para a Braskem, que é a economia circular”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

O programa Costura Criativa surgiu com o intuito de incentivar talentos e habilidades de costura, ensinar uma nova forma de geração de renda às famílias e conscientizar a população sobre a importância e possibilidade de reuso na confecção de novos produtos.

“O compromisso da Braskem é ser reconhecida como uma das empresas mais humanas até 2025. Isso significa promover o desenvolvimento local para as comunidades no entorno de nossas operações”, ressalta Luís Antônio Pazin, diretor industrial da Braskem Sudeste.

Ao todo, foram 200 horas de aprendizado, ministradas pelo instrutor do Senai-SP, Elton Luna, onde as alunas tiveram aulas de corte e costura, desmanche das peças de roupa, utilização da máquina reta e overloque, corte de tecido e acabamento.