Braskem inaugura Novo Sistema de Prevenção a Incêndio no ABC

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, oficializou a inauguração do seu Novo Sistema de prevenção a Incêndio no ABC. A iniciativa reafirma o compromisso da Braskem com a excelência operacional e a segurança das comunidades envolvidas.

O novo sistema conta com um reservatório de água de combate a incêndio com capacidade de 25.000 m³, além da integração de equipamentos modernos, como 4 bombas a diesel com vazão de 800 m³/h cada e 2 bombas jockey com vazão de 150 m³/h. Esses componentes foram dimensionados para proporcionar uma resposta imediata e eficaz em situações emergenciais. O sistema também incorpora um avançado mecanismo de make-up, que permite a recarga total do reservatório em até oito horas, garantindo elevada autonomia operacional mesmo em cenários de risco prolongado.

Entre os benefícios do novo sistema de incêndio estão:

– Resposta Rápida e Eficiente: A alta capacidade de vazão das bombas possibilita uma atuação imediata no combate a incêndios, minimizando riscos e danos.

– Autonomia Operacional: Com 25.000 m³ de água disponíveis, o sistema assegura uma operação contínua por mais de 10 horas sem necessidade de reposição, o que aumenta a segurança das operações.

– Tecnologia de Ponta: O moderno sistema de controle de pressão garante uma distribuição uniforme da água, otimizando o desempenho durante a intervenção em emergências.

– Conformidade e Sustentabilidade: Toda água que abastece o tanque, assim como a que é utilizada em todo nosso processo industrial, é água reciclada, oriunda de uma parceria entre a Braskem e Aquapolo.

“Estamos implementando uma solução robusta e inovadora que moderniza nossa infraestrutura e eleva o nível de segurança tanto para nossas operações quanto para a comunidade. Esse investimento representa um marco em nossa estratégia de inovação e responsabilidade social, permitindo uma resposta eficiente em emergências e contribuindo para a preservação do meio ambiente”, destaca Rodrigo Albuquerque Batista, gerente Industrial da Braskem.

Esta nova etapa consolida a posição da Braskem como referência em segurança operacional, demonstrando o contínuo comprometimento da empresa com a inovação tecnológica e a proteção das comunidades e do meio ambiente.