Braskem desenvolve inovações para a geração de energia solar

A energia solar é alternativa essencial no território brasileiro e a Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, tem estado à frente de projetos que entregam desde o aumento da produtividade até a redução considerável nos custos de instalação e mão de obra. E as soluções são diversas: da utilização de painéis instalados sobre lâminas d’água até, no caso da geração de energia solar terrestre, a instalação de lastros solares e tecido reflexivo.

“Soluções como estas aumentam, em média, 15% da produtividade na geração de energia, reduzem o custo da instalação da estrutura de energia solar e levam sustentabilidade para esse mercado que cresce aproximadamente 50% ao ano”, afirma Renato Augusto Yoshino Lima, diretor de Negócios de Agronegócio, Infraestrutura e Indústrias da Braskem para a América do Sul.

No projeto para a geração de energia sobre a lâmina d’água, por exemplo, a Braskem fez parceria com a Unipac, empresa focada na transformação de polímeros, para instalar usinas flutuantes de energia solar na represa Billings, localizada na região Sul da Grande São Paulo. A instalação de fácil montagem conta com flutuadores de PEAD e manutenção simples, o que permite aumentar em torno de 15% a geração de energia em comparação às usinas de solo.

E, em termos de redução do impacto ambiental, o formato da instalação dos espelhos d’água se mostra muito mais sustentável, já que não necessita de grandes áreas e pode ser colocado longe das margens, o que evita a maior erosão da terra, além de reduzir a evaporação da água nos locais onde estão as instalações. Além disso, a estrutura do projeto na Billings tem capacidade de 7MWp e permite atender aproximadamente 35.000 pessoas. “Temos mapeado também uma expansão neste projeto de 8,4MWp, prevista para os próximos meses, o que permitirá a geração de energia equivalente ao consumo de 77.000 habitantes”, diz Yoshino.

Mais inovações e parcerias

A Braskem investiu no desenvolvimento de mais projetos para a captura da energia do sol. A Fortlev Solar, em parceria com a Braskem, desenvolveu uma solução inovadora com estruturas de suporte em polietileno, chamadas de lastro solar, para painéis fotovoltaicos. O novo modelo pesa somente 15 kg e tem elevada resistência – um grande diferencial no mercado. Os novos lastros solares são preenchidos com terra, areia, brita, concreto ou similares e sustentam a estrutura dos painéis, de modo a gerar ganhos por meio da redução dos custos de mão de obra em até 40% além de diminuir em 50% o tempo de instalação.

Outro benefício do projeto é a facilidade de movimentação das estruturas, de modo a permitir o uso temporário em alguns locais ou ainda a instalação dos painéis em áreas pouco utilizadas como solos rochosos ou aterros sanitários. O ineditismo e a disrupção do projeto foram confirmados recentemente na Rotoplas 2024, em Chicago, que premiou o lastro solar como a inovação do ano. “A parceria com a Braskem, desde o início do processo de desenvolvimento do lastro, foi essencial para chegarmos neste resultado. Ter uma resina de boa qualidade e um parceiro próximo fez toda a diferença”, diz Maycow Torres, CEO da Fortlev Solar.

E há mais inovações. Para ganho de produtividade, há também o recurso do tecido reflexivo, produzido em parceria com a Rafitec. A novidade auxilia na geração de energia solar em terra por meio de um tecido de polietileno com elevada resistência aos eventos climáticos. O tecido garante maior reflexão dos raios solares para a face inferior dos painéis bifaciais, gerando maior produção de energia no mesmo período de exposição, além de reduzir os custos com a capina por suprimir o crescimento vegetal e aumentar os intervalos de lavagem das placas. Os resultados obtidos nos testes foram animadores: houve um aumento de quase 10% na geração de energia.

“O envolvimento e interesse, no desenvolvimento de uma solução voltada para o aumento da geração de energia solar, demonstram o compromisso da Braskem e Rafitec com a sustentabilidade. Temos confiança total de que essa inovação trará benefícios importantes ao segmento de energia limpa”, afirma Márcio Vaccaro, proprietário da Rafitec.