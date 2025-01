Brasil registra crescimento histórico na geração de energia elétrica em 2024

O Brasil alcançou um marco significativo em 2024, encerrando o ano com um aumento impressionante de 10.853,35 megawatts (MW) na sua matriz de geração de energia elétrica. Este crescimento representa a maior expansão já registrada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desde o início das medições, em 1997. O total superou em 747,35 MW a meta estabelecida pela agência para o ano, que era de 10.106 MW.

Além do aumento na capacidade instalada, o ano de 2024 também se destacou pelo número recorde de usinas inauguradas: foram 301 novas plantas espalhadas por 16 estados do Brasil. A maior parte dessa nova capacidade, cerca de 91,13%, é oriunda de fontes renováveis, sendo 51,87% provenientes da energia solar fotovoltaica e 39,26% da energia eólica. As novas usinas incluem 147 instalações solares fotovoltaicas (totalizando 5.629,69 MW), 121 usinas eólicas (com capacidade de 4.260,57 MW), além de 22 termelétricas (906,70 MW), nove pequenas centrais hidrelétricas (51,80 MW) e duas centrais geradoras hidrelétricas (4,60 MW).

Os estados que se destacaram pela maior potência instalada em 2024 foram Minas Gerais (3.173,85 MW), Bahia (2.408,67 MW) e Rio Grande do Norte (1.816,38 MW). Piauí (1.168,03 MW) e Pernambuco (654,51 MW) completam a lista das cinco unidades federativas com as maiores expansões na matriz elétrica no ano passado.

No último mês do ano, dezembro trouxe um avanço adicional de 502,59 MW à matriz elétrica nacional, distribuídos entre 16 novas usinas: nove centrais solares fotovoltaicas (244,99 MW), cinco usinas eólicas (225,60 MW), uma termelétrica (30 MW) e uma pequena central hidrelétrica (2 MW). Minas Gerais liderou as expansões no mês com a entrada em operação de oito novas usinas, resultando em um acréscimo de 237,22 MW. A Bahia seguiu em segundo lugar com duas novas usinas que somaram 99 MW à matriz elétrica.

Em termos de capacidade total, conforme dados atualizados do Sistema de Informações de Geração da Aneel (Siga), no dia 7 de janeiro o Brasil contabilizou uma potência fiscalizada de 208.930,5 MW em operação. Desse total, impressionantes 84,95% são compostos por usinas classificadas como renováveis.

Para aqueles que buscam mais informações sobre o crescimento da oferta centralizada de energia elétrica no país, está disponível o painel Ralie. Esta ferramenta interativa reúne dados sobre a expansão da matriz elétrica e facilita o acesso às informações sobre novas usinas em implantação. Com uma interface amigável, o painel permite aos usuários acompanhar a evolução da geração por ano, região e tipo de fonte energética.