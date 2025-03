Braskem investe R$ 100 milhões em novo Reservatório de Segurança

Com aporte de R$ 100 milhões, a Braskem, uma das 16 empresas do conglomerado do Polo Petroquímico, apresentou seu novo Reservatório de Segurança voltado ao combate de incêndio de grandes proporções, na unidade de Químicos 3 de Santo André, fortalecendo a indústria local como referência de segurança e controle operacional, e reforçando seus investimentos em inovação para a evolução dos processos produtivos na região do ABC.

Responsabilidade em todos os aspectos

Luís Pazin, diretor industrial de São Paulo da Braskem, falou sobre a importância do diálogo e de continuar sendo um motor propulsor da economia e desenvolvimento.

Pazin falou também de um de tantos objetivos da Braskem: melhorar a vida das pessoas

“É importante poder conversar e se comunicar, a gente tem feito um esforço muito grande com os nossos programas de visitas e esse momento é uma parte desse processo. Esse Polo tem 52 anos e a gente sabe a importância para o ABC e para São Paulo, da nossa responsabilidade em todos os aspectos, é importante falar sobre sustentabilidade. Como a gente convive bem por mais de 50 anos, que a gente continue gerando riqueza, emprego e cuidando bem do meio ambiente, das pessoas e, logicamente, como empresa, sobreviver nessa que aqui está em linha com nosso propósito, que é melhorar a vida das pessoas através de soluções sustentáveis da química e do plástico”, disse o diretor.

Pazin ressaltou que a Braskem, apesar de ter sido implantada na década de 1970, segue atualizada e moderna.

“Projeto de novo sistema de combate de incêndio, de R$ 100 milhões, que está em linha com as atualizações tecnológicas, que a cada ano se moderniza e o projeto faz parte disso. Hoje, temos um sistema que está em linha com o que é o estado da arte em plantas petroquímicas, uma planta de 50 anos com sistema de combate de incêndio moderno”, pontuou Luís.

Desde o início dos anos 2.000, a Braskem fez investimento de cerca de R$ 2 bilhões e até 2030 a projeção da gigante química é aportar aproximadamente R$ 500 milhões.

Responsabilidade dos governantes

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), em exclusiva para o ABCdoABC, frisou o quão importante é a comunicação do conglomerado com a população e ressaltou a responsabilidade que recai sobre os ombros dos entes públicos.

Marcelo Oliveira entrou no mérito da responsabilidade dos governantes em manter a empresa no ABC

“O Polo, para nós da cidade de Mauá é muito importante, e para o ABC, portanto, como prefeito temos que ter essa responsabilidade, porque gera emprego, renda e tributos para nós. É muito importante a gente poder ter a presença dessas empresas do ramo Polo Petroquímico e químico, claro que a ação de hoje, a questão de segurança é muito importante também, contudo, foi criado um comitê com os moradores para o polo dialogar, explicar o que é produzido aqui, qual o problema que possa ocasionar, e isso tem ajudado muito, porque quanto mais se conversa, menos problemas vai ter”, disse o chefe do Executivo Mauaense.

Mais uma vez, Marcelo reiterou a parcela de responsabilidade do Poder Público em manter empresas desse porte na região para o investimento e desenvolvimento de áreas importantes da sociedade.

“Não só na questão da segurança, que é muito importante, mas dizer da responsabilidade que a empresa tem com a população da nossa região, Mauá, Santo André, e divisa de São Paulo, mas, nós, enquanto governantes, da responsabilidade dessas empresas continuarem aqui gerando emprego, renda e tributos para que a gente possa investir na Educação, Saúde, zeladoria da cidade, entre outras áreas”, se comprometeu o petista.

Poder econômico e geradora de empregos

Seguindo a mesma linha de raciocínio do prefeito de Mauá, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, afirmou que não se trata apenas de investimento em segurança, mas de uma empresa que emprega milhares de pessoas, com alto poder econômico e que, até mesmo a construção do equipamento contribuiu com a geração de emprego.

Evandro Banzato lembrou da capacidade da geração de emprego e do poder econômico da Braskem

“Temos que olhar para o conjunto das sete cidades, o Polo Petroquímico tem esse conglomerado de 16 empresas muito importantes, como a Braskem, que ´é uma das líderes no mercado mundial, estamos falando de R$ 100 milhões, uma obra que demandou pouco mais de 200 vagas de emprego para termos esse equipamento funcionando. É um equipamento que vem trazer ainda mais segurança, e a gente sabe que o Polo Petroquímico, apesar de a gente olhar para ele como um ativo econômico que gera R$ 10 milhões por ano, emprega quase 10 mil pessoas de maneira direta e indireta, tem a questão de segurança que é fundamental para um equipamento como esse”, percebe o Secretário.

Banzato recorreu aos investimentos anteriores em sustentabilidade e a parceria público-privada para ressaltar o compromisso da empresa com o desenvolvimento.

“Já no passado, há alguns anos, a empresa investiu cerca de R$ 650 milhões na eficiência energética e agora esses R$ 100 milhões que vêm para trazer segurança para esses equipamentos aqui instalados, além do trabalho conjunto entre as empresas e Poder Público local, envolvendo Mauá, Santo André, a cidade de São Paulo, e a comunidade local para se mobilizar e atuar”, expôs o titular da Pasta.

25.000m³ – 15 piscinas olímpicas de água e 4.207m³ de concreto

Alberto Amano, gerente de projetos Braskem, falou sobre as propriedades do enorme tanque.

Alberto Amano discorreu sobre o aspecto técnico do novo Reservatório de Segurança da Braskem

“O objetivo é a contração de um novo sistema de incêndio que consta de um tanque de concreto, quatro bombas de incêndio e um sistema de controle que dá vazão e pressão suficientes para a gente ter para combater o pior cenário que tenha na planta, por isso, a gente está seguro em relação a esse sistema. Então, tivemos a oportunidade de construir esse tanque, totalmente moderno, independente e próprio. Esse tanque foi feito de forma que utilizasse nossa área disponível, e esse volume de água, de 25.000 m³, que é o dobro do que a gente precisa, e aproximadamente 15 piscinas olímpicas é o que a gente tem disponível de água para o pior caso que a gente tenha. Em termos de concreto, utilizamos 4.207m³ de concreto, é um quarto do que foi utilizado na Arena do Corinthians, um tanque único, que vai durar mais do que a planta”, explicou Amano, que afirmou que são bombas fabricadas pela Scania e projetados para esse propósito.

Inovar e evitar o adensamento no entorno

Já Gilvan Junior (PSDB), prefeito de Santo André, ressaltou o compromisso da Braskem com o desenvolvimento, além de apostar em uma vida mais longeva da empresa e a responsabilidade do Poder Público em evitar um crescimento desordenado.

“A gente fica feliz que a empresa tem essa responsabilidade social, a gente vê tratamento de esgoto virando matéria-prima para indústria, uma matriz energética adequada para o futuro e, agora, a gente fala de segurança. Assim, a gente vê o quanto a planta se preocupa com todos os índices e sempre abaixo deles”, elogiou o tucano, que prosseguiu:

Gilvan abordou o controle do adensamento no entorno do Polo para evitar problemas futuros

“A gente sabe da questão ambiental, por isso a empresa se preocupa com a sustentabilidade e com o futuro, é importante passar essa mensagem para a sociedade, uma planta que está investindo R$ 100 milhões em segurança mostra a responsabilidade social. A grande vocação do ABC é a inovação, e é o que a Braskem tem feito, inovar pensando em sustentabilidade, no futuro e na responsabilidade social”, ressaltou Gilvan que concluiu ao falar em organização populacional.

“Nosso Plano Diretor, que vai para Câmara este ano, há 50 anos quando o Polo veio para cá, não se imaginava que ia ter esse adensamento no entorno, então cabe ao Poder Público não deixar ampliar esse adensamento, para que dez, quinze, vinte anos, o Polo não seja inviabilizado por questões de ruído, ou outras questões que impactam na vizinhança. Por isso, essa parceria e essa proximidade com o Poder Público é o que vai garantir mais 50, 100 anos. R$ 100 milhões é um valor muito significativo, mas principalmente no que a Braskem tem investido em segurança, tecnologia e no futuro”, finalizou o peessedebista.



