Braskem anuncia nova edição do Programa Empreendedoras Braskem

A Braskem, líder global na produção de resinas termoplásticas e biopolímeros, em parceria com a Empreende Aí, anuncia a abertura das inscrições para a nova edição do Programa Empreendedoras Braskem.

A iniciativa visa capacitar e fomentar negócios liderados por mulheres, especialmente aquelas residentes na região próxima ao Polo Petroquímico do ABC, ainda, ao final da capacitação os três melhores pitchs são beneficiados com um valor para impulsionar os seus negócios.

A parceria entre a Braskem e a Empreende Aí iniciou-se em 2022, com o objetivo de promover o desenvolvimento local e aumentar a empregabilidade por meio da capacitação profissional. O programa destaca-se por seu foco em negócios liderados por mulheres, alinhando-se aos pilares de inclusão social.

As inscrições para o Programa Empreendedoras Braskem estarão abertas de 10 de junho a 5 de julho de 2024. O curso terá início em 29 de julho, com duração de 80 horas, distribuídas em três dias por semana ao longo de um mês, sendo realizado nas dependências da Braskem e finalizando em 09 de setembro. Para se inscrever basta entrar nesse link: https://forms.gle/A1EBJ3YhY7siDv599.

Serão oferecidas 40 vagas, exclusivamente para mulheres, com ou sem negócios estabelecidos, que tenham interesse em empreender. As inscrições estão abertas para qualquer localidade, com prioridade para moradoras do entorno das operações da Braskem.

Além da capacitação inicial, a Braskem oferece suporte às empreendedoras por meio de iniciativas como a Feira de Empreendedorismo Braskem, que ocorre anualmente e proporciona visibilidade aos negócios das participantes.

“Não há palavras para descrever como foi extraordinário essa experiência e aprendizado com o curso e o carinho e cuidado que a Braskem teve conosco. Todo o crescimento que vivenciei me tirou de uma caixinha cheia de medos. Defino tudo como gratidão e muito obrigado pela oportunidade. Nunca desistir.”, comenta Silvia Barbosa Souza, proprietária da Sil Brigadeiros e vencedora do melhor pitch na última edição do Empreendedoras Braskem.

Desde seu início em 2019, o Programa Empreendedoras Braskem já formou mais de 102 mulheres em quatro edições, com um total de mais de 1.200 inscritas. Na última edição, 52% das participantes relataram um aumento de renda e 36% notaram um crescimento no número de clientes.

O Empreendedoras Braskem busca proporcionar às mulheres ferramentas e conhecimentos que gerem mudanças reais e sustentáveis em suas vidas. Ao fortalecer o empreendedorismo feminino, o programa contribui para o desenvolvimento econômico e social das comunidades locais, refletindo o compromisso da Braskem com o desenvolvimento sustentável e a inclusão social.

‘’O projeto nos permite contribuir com o desenvolvimento local, fomentar o crescimento e a inclusão de mulheres que possuem o próprio negócio. É uma ação que além de empoderar as mulheres, impacta positivamente suas famílias e a economia local’’, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.