Brasil aposta em novos canais de participação social para a COP30

Em uma recente entrevista, o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, destacou a importância do processo de debate que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025 em Belém, Pará. O evento reunirá líderes globais e representantes da sociedade civil, abrangendo setores produtivos e empresariais. O ministro enfatizou que o governo está iniciando diálogos internos para definir a participação da sociedade civil neste importante encontro.

O ministro Macêdo ressaltou que um dos objetivos centrais é repetir o sucesso da Cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro em novembro do ano passado, que mobilizou quase 50 mil pessoas em um espaço democrático. Para ele, ouvir as demandas sociais e engajar movimentos de iniciativa livre durante a COP30 será fundamental para reforçar a tradição brasileira de inclusão e diálogo.

Durante a conferência, temas cruciais como as mudanças climáticas e seu impacto no aquecimento global serão discutidos. O foco será na maneira como esses fatores afetam a vida cotidiana das pessoas, as indústrias, o comércio e a agricultura. “A população terá mais uma vez a oportunidade de contribuir sob a liderança do Brasil em um tema tão relevante quanto as mudanças climáticas”, disse Macêdo. Ele destacou a importância de debater questões como mitigação, adaptação, financiamento e tecnologias necessárias para enfrentar os desafios ambientais atuais.

A participação da juventude também foi um ponto enfatizado pelo ministro. Ele mencionou que os jovens desempenham um papel vital nas discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. “É uma oportunidade para que o Brasil se reconecte com sua juventude em um tema que é de grande interesse deles”, afirmou. A COP30 será uma plataforma para estimular esse engajamento juvenil.

Além dos preparativos para a COP30, Macêdo abordou outros assuntos relevantes durante a entrevista. Um deles foi o Acordo do Rio Doce, que envolve uma caravana na bacia do Rio Doce para ouvir as comunidades locais. O ministro explicou que foram elaboradas propostas baseadas nas demandas das comunidades e nos movimentos campesinos organizados da região. Um dos compromissos é a criação de um Conselho Nacional de Participação Social para monitorar o andamento do processo, além de destinar R$ 5 bilhões a projetos escolhidos pela população.

O ministro também falou sobre o ID Jovem, programa criado há dez anos que oferece meia-entrada em eventos culturais e isenção de passagens para jovens em todo o Brasil. Recentemente, uma parceria com o Instituto Federal de Goiás resultou na criação de um aplicativo que otimiza o cadastro dos jovens no programa, permitindo que mais de 560 mil jovens sejam beneficiados atualmente, com a meta de alcançar dois milhões até 2025 e 2026.

