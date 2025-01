Governo Lula planeja construir dois aeroportos no Pará para a COP30

O governo federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está considerando a construção de dois novos aeroportos executivos no estado do Pará, com previsão de início das operações ainda em 2023. Essa medida visa promover o turismo local em virtude da realização da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será sediada em Belém em novembro deste ano.

Estratégia para fortalecer a infraestrutura

A articulação para o desenvolvimento desse projeto está sendo conduzida pelos ministros Celso Sabino, responsável pela pasta do Turismo, e Silvio Costa Filho, que comanda os Portos e Aeroportos. A proposta contempla a edificação de uma das instalações na região metropolitana de Belém e a outra na Ilha de Marajó, utilizando áreas que serão cedidas pelo governo estadual.

Benefícios para o setor turístico do Pará

Essas iniciativas refletem um esforço do governo em fortalecer a infraestrutura turística do Pará, promovendo não apenas o aumento no fluxo de visitantes durante a conferência, mas também visando um legado duradouro para o setor turístico no estado.