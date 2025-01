Atrasos nas obras do aeroporto de Noronha preocupam turismo

Os atrasos nas obras de requalificação da pista do aeroporto de Fernando de Noronha têm suscitado descontentamento entre os residentes do arquipélago. A principal preocupação gira em torno da falta de novos voos, que poderiam potencializar o turismo, a base da economia local.

Desde outubro de 2022, os voos de aviões a jato estão suspensos no aeroporto devido a uma determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), motivada pela presença de fissuras no pavimento, que representam um risco à segurança.

Com um investimento estimado em R$ 60 milhões, as obras abrangem uma extensão de 1.845 metros. Após diversos adiamentos, as intervenções começaram em setembro de 2024. Inicialmente, a finalização estava prevista para novembro, mas essa data foi posteriormente prorrogada para dezembro. Até o momento, o Governo de Pernambuco não se manifestou sobre um novo prazo após consulta realizada pela reportagem.

As atividades ocorrem predominantemente durante a noite, uma vez que o aeroporto opera normalmente durante o dia. O governo estadual descreve essa limitação como uma dificuldade significativa para a execução das obras. Segundo a gestão liderada por Raquel Lyra (PSDB), “esse fato gera a necessidade de que as obras sejam realizadas em pequenas quantidades, dia após dia“.

A secretaria estadual de Mobilidade e Infraestrutura detalhou que o trabalho diário envolve fresagem, aplicação de material ligante, concreto betuminoso usinado a quente, compactação e sinalização na área recuperada. “É como se fossem várias pequenas obras na pista diariamente, o que impacta negativamente na produtividade geral do projeto,” acrescentou.

Ailton Júnior, presidente do Conselho Distrital de Fernando de Noronha, expressou suas dificuldades em obter informações junto à secretaria responsável e criticou a falta de transparência do governo sobre o cronograma das obras. “Já se passaram mais de dois anos desde a suspensão [dos voos], e não é algo novo. É compreensível que os insumos venham do continente, mas esse tempo todo não é justificável,” afirmou Júnior.

Segundo a administração estadual, dois dos três trechos das obras já foram concluídos, restando apenas a etapa que abrange uma das cabeceiras da pista.

O governo também apontou desafios relacionados ao porto de Noronha. De acordo com as autoridades locais, “a profundidade limitada do porto restringe o calado das embarcações que podem atracar e o tamanho dessas embarcações“. Essa situação, aliada à geografia da ilha, complicou significativamente o transporte da usina de asfalto necessária para a realização das obras.

Conforme indicado pela secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, apenas um navio pode ser descarregado por vez no Porto de Santo Antônio, que também é responsável pelo recebimento das cargas essenciais como alimentos e combustíveis para a ilha.

No contexto atual, em setembro de 2024, tanto o governo estadual quanto a companhia aérea Latam anunciaram um novo voo entre o aeroporto de Guarulhos (SP) e Fernando de Noronha; no entanto, essa rota ainda não começou devido aos atrasos nas obras.

Ailton Júnior ressaltou que São Paulo é um dos principais emissores de turistas para Noronha e lamentou a falta de voos diretos para esse destino. “O avião ATR é seguro, mas muitos turistas ficam desconfiados; além disso, muitos não querem fazer escala em Recife,” afirmou.

Proprietários de pousadas também relataram que turistas têm demonstrado resistência em visitar o arquipélago devido ao receio associado aos voos com aeronaves do modelo ATR.

Outra questão levantada diz respeito à cota destinada aos moradores locais para passagens mais baratas. Júnior explicou que cada voo possui uma cota reduzida: “Em aviões menores, essa cota limita-se a cinco pessoas por voo. Isso pode criar dificuldades se houver famílias maiores querendo viajar.”

Após a finalização das obras, será necessária uma nova vistoria por parte da ANAC antes da liberação das operações com aviões maiores. A agência informou por meio de nota que está acompanhando o processo com atenção e agilidade.

Atualmente, após as restrições impostas pela ANAC, a Gol suspendeu suas operações em Noronha. A Azul Linhas Aéreas continua oferecendo rotas para Recife utilizando aeronaves do modelo ATR, enquanto a VoePass iniciou suas operações na localidade em janeiro de 2023.