Lula encerra cúpula do G20 e passa presidência para a África do Sul

Nesta terça-feira, dia 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presidiu a sessão de encerramento da cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro, durante a qual foi formalizada a transição da liderança do grupo para a África do Sul. Este movimento segue o princípio de mandatos rotativos que rege a presidência do bloco.

Durante seu discurso de despedida como presidente do G20, Lula ressaltou os principais marcos alcançados sob sua administração. Entre eles, destacou-se a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a promoção de discussões sobre a tributação dos super-ricos. Além disso, o presidente enfatizou a necessidade de reformas em instituições internacionais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, com o objetivo de torná-los mais inclusivos e representativos—a temática também foi abordada na declaração final da cúpula.

Lula afirmou que “quanto maior for a interação entre as trilhas de sherpas e de finanças, maiores e mais significativos serão os resultados dos nossos trabalhos”, reforçando a importância da colaboração entre diferentes setores dentro do G20. Ele lembrou ainda que, após a liderança sul-africana, todos os países membros do grupo terão tido a oportunidade de ocupar a presidência.

Em um tom reflexivo, Lula expressou que este é um momento adequado para analisar o papel desempenhado pelo G20 até o presente e planejar suas futuras ações. “Temos a responsabilidade de fazer melhor”, declarou. Ao passar o bastão da liderança para o presidente Cyril Ramaphosa, Lula enfatizou que esta transferência simboliza não apenas uma troca administrativa, mas sim um reforço dos laços históricos, econômicos, sociais e culturais que conectam América Latina e África.