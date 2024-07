Boteco São Bento expande marca com abertura de unidade em Santo André

O Boteco São Bento, administrado pelo Grupo Saints, empresa à frente de bares conceituados em São Paulo como São Conrado Bar, Tartuferia San Paolo, Tuy Cucina e Yū Restaurante há mais de 20 anos, celebra o momento de conquista de seus 18 anos e expande a marca para Santo André, cidade com reconhecido crescimento gastronômico no ABC Paulista. A unidade será inaugurada em 18 de julho.

“Enxergamos em Santo André um polo gastronômico em ascensão. Sabemos que as pessoas estão cada vez mais em busca de experiências autênticas e memoráveis nas próprias cidades em que vivem. O tempo em que era necessário deslocar-se para grandes centros urbanos em busca de entretenimento e experiências culinárias está mudando. Já tínhamos um público grande da cidade e ABC que frequentam o Boteco São Bento do Itaim ou Vila Madalena e, agora, podem desfrutar do nosso serviço mais próximo de casa”, comenta Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, que já teve sua passagem como morador de Santo André.

Localizada na Rua das Bandeiras, nº 16, no coração boêmio do bairro Jardim, o bar, assim como as outras casas da marca, tem espaço amplo com mesas e cadeiras que favorecem a visualização dos telões, principalmente, para o público que frequenta o bar em dias de jogos de futebol e outros esportes.

Com capacidade de 280 lugares em 500m², a unidade de Santo André soma-se às casas no Itaim, Vila Madalena e Cambuí (em Campinas), já reconhecidas na memória afetiva dos paulistas, e traz um mix de sabores consagrados e sofisticação para todos os paladares. No cardápio, clássicos como a Costela do Pecado, a Picanha Floriano, Bolinho de Costela São Bento e Bolinho de Pernil, além de outros itens muito conhecidos como a Parmegiana no Palito, Coxinha, Dadinho de Tapioca, a tradicional Feijoada servida aos sábados, uma deliciosa parte com itens de forneria e o double chopp às terças-feiras. No mês seguinte à inauguração, a casa passa a servir almoço executivo de segunda a sexta-feira.

A casa também se destaca pelo seu chopp, com sistema industrial desenvolvido exclusivamente pelo grupo, e pela carta de drinks, assinada pelo renomado mixologista Laércio Zulu.

Maioridade do Boteco São Bento

A relação do Boteco São Bento com São Paulo começa em 2005 com a inauguração da unidade na Vila Madalena. Em 2007, o bairro do Itaim ganha uma unidade e, dois anos depois, a marca chega a Campinas, no bairro de Cambuí. Agora, a abertura da unidade em Santo André é parte da comemoração dos 18 anos do bar, que o São Bento comemora desde que completou o seu aniversário em 2023.

Além da nova casa, o Boteco São Bento também celebrou com a equipe, criando a primeira “Academia de Bartender”, projeto voltado à qualificação seus colaboradores e oferecimento de novas possibilidades de inserções profissionais com o ensino da profissão de bartender a participantes de diversas funções nas casas, desde garçons a caixas. O projeto foi uma parceria do Grupo Saints com a Diageo e comandada pelo Laércio Zulu, mixologista consultor do grupo, e contou com aula de diversos nomes influentes no meio, como Carolina Oda, Rodolfo Bob, Cesar Adames e Fábio La Pietra.

Já o menu passou por uma atualização com sete novas opções de bolinhos e tostadas, além de quatro pratos. Na parte do chope – um dos principais destaques das casas do Grupo Saints –, as unidades do São Bento fecharam uma parceria com a Ambev e tornaram-se um point da Spaten, uma exclusividade, tendo em vista que são poucos bares no estado que contam com chope da marca. E, em Campinas, a comemoração dos 18 anos trouxe o retorno do happy hour, tão pedido pelo público local.

Unidade Santo André

Endereço: Rua das Bandeiras, 16 – Jardim

Horário de funcionamento:

Segunda a domingo: das 17h à 0h