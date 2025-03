Botafogo, Fla, Flu e Palmeiras querem montar fan zone nos EUA para Mundial

Os torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras que forem ao Super Mundial da Fifa, nos Estados Unidos, deverão ter experiências exclusivas com seus respectivos clubes. A reportagem apurou que as agremiações querem montar uma espécie de fan zone para seus fãs no país.

O QUE ACONTECEU

O Botafogo fará a sua em Los Angeles. A escolha se deu porque o Alvinegro terá duas de suas três partidas da fase de grupos na cidade: contra PSG, dia 19 de junho e Atlético de Madrid, dia 23 de junho. Já a estreia será em Seattle, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, dia 15 de junho.

O Flamengo prefere manter surpresa sobre o local, mas a ideia é trabalhar em conjunto com as chamadas “Embaixadas e Consulados da Nação” tanto dos EUA quanto do Canadá. Existe a possibilidade de se fazer uma parceria com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. O Rubro-Negro joga na Filadélfia contra o Espérance, da Tunísia, dia 16 de junho; e diante do Chelsea, dia 20 de junho. Em seguida, viaja até Orlando onde encara o León, do México, dia 24 de junho.

O Fluminense quer montar sua “Casa Fluminense” em região próxima à Times Square, icônico ponto turístico de Nova York. Uma equipe de marketing do clube viajará especificamente para esta missão. O Tricolor jogará na cidade contra Borussia Dortmund, da Alemanha, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, respectivamente nos dias 17 e 21 de junho. A outra partida é em Miami, contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, dia 25 de junho.

O Palmeiras é o outro clube brasileiro que também quer montar sua base nos EUA para os torcedores. O Alviverde ainda não divulgou o local e nem maiores detalhes, mas a tendência é a de que também seja em Nova York, uma vez que joga contra o Porto, de Portugal, e o Al Ahly, do Egito, na cidade, respectivamente nos dias 15 e 19 de junho. A outra partida acontece em Miami, dia 23 de junho, contra o Inter Miami, dos Estados Unidos.