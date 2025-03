Flamengo celebra título carioca com festa no Jockey Club

O Flamengo realizou uma comemoração especial em honra ao título do Campeonato Carioca, no Jockey Club localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O evento, que ocorreu na noite deste domingo, reuniu jogadores, membros da diretoria e suas famílias, todos celebrando a conquista do 39º campeonato estadual.

Gilvan de Souza/Flamengo

Após a vitória no Maracanã, onde a torcida rubro-negra celebrou efusivamente, os atletas se reuniram para uma festa particular que contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap. A celebração foi marcada por música ao vivo e pelo destaque do troféu de campeão em meio aos convidados.

Dentre os jogadores presentes, Léo Pereira compartilhou um momento descontraído nas redes sociais, ressaltando a importância de comemorar as vitórias. Ele postou uma mensagem leve: “Comemorar, né? Ninguém é de ferro… + 1”.

O Flamengo agora desfruta de um dia de folga nesta segunda-feira e retornará aos treinos na terça-feira no Ninho do Urubu. O time já se prepara para seu próximo desafio, marcado para o dia 29, quando enfrentará o Internacional no Maracanã, às 21h (horário de Brasília), em sua estreia no Campeonato Brasileiro.

A festa foi um momento não apenas de celebração, mas também de união entre a equipe e seus torcedores. Fotos da comemoração mostram jogadores como Arrascaeta e José Boto posando com a taça e vestindo a camisa comemorativa que marca essa conquista histórica.

Além disso, especulações sobre as contratações do Flamengo para o ano de 2025 continuam a circular entre os torcedores. A equipe busca fortalecer ainda mais seu elenco após este importante triunfo.