Lucas Evangelista é apresentado como novo reforço do Palmeiras em emocionante cerimônia

Na última sexta-feira, 20 de março, o Palmeiras apresentou oficialmente Lucas Evangelista como seu mais novo jogador. O evento ocorreu no Allianz Parque e foi marcado por momentos de emoção, especialmente quando o atleta recebeu a camisa alviverde número 30, um tributo à sua mãe falecida em 2023. O número escolhido por Lucas representa a data de nascimento de sua progenitora.

A presidente do clube, Leila Pereira, aproveitou a oportunidade para exaltar a homenagem feita pelo jogador. Em suas palavras, ela expressou confiança na dedicação de Lucas ao time: “Tenho certeza que você vai honrar essa camisa, como você sempre honrou a sua querida mãe”, afirmou.

Durante sua fala, Lucas Evangelista compartilhou uma recordação emocional do início de sua carreira, relembrando seu primeiro contrato assinado em 2015 na Itália. “Hoje eu abri o celular e veio uma foto da minha mãe, em 2015, no meu primeiro contrato na Itália. A mensagem que eu senti no meu coração é que ela está comigo, que está feliz nesse momento”, declarou o jogador.

O novo reforço alviverde firmou um contrato até o final de 2026, com uma cláusula que permite a renovação após esse período. A negociação para sua contratação envolveu um investimento aproximado de 24 milhões de reais por parte do clube.