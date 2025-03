Veja o grupo do Fluminense na Sul-Americana

Nesta segunda-feira, dia 17, o Fluminense Football Club descobrirá quais serão os clubes que fará parte de seu grupo na Copa Sul-Americana de 2025. O Tricolor das Laranjeiras busca conquistar seu primeiro título nesta importante competição continental.

Após finalizar o Campeonato Brasileiro de 2024 na 13ª colocação, o clube carioca garantiu sua participação na Sul-Americana e foi colocado no pote 1 durante o sorteio.

É importante ressaltar que, conforme as diretrizes do torneio, equipes brasileiras estão impedidas de se enfrentar na fase de grupos. Com isso, o Fluminense não terá a oportunidade de se medir contra outros clubes brasileiros como Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Vitória nesta etapa inicial.