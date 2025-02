Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos

O Botafogo confirmou nesta segunda-feira a contratação do jovem zagueiro Jair Cunha, de 19 anos, que se destacou nas categorias de base do Santos. O atleta se juntará ao clube carioca após o dia 16, quando encerrará sua participação com a Seleção Brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria, que está sendo realizado na Venezuela.

O contrato assinado por Jair com o Botafogo terá validade até o final de 2028. O anúncio oficial foi feito através de um vídeo, onde o próprio jogador transmite uma mensagem especial para sua nova equipe.

A contratação de Jair é um desejo antigo do Botafogo, que já havia tentado trazê-lo para o clube no meio do ano passado, mas a negociação não foi concretizada na ocasião. Durante esse período, o Santos também rejeitou propostas de clubes europeus como Porto, de Portugal, e Atalanta, da Itália.

Considerado uma promessa pelo departamento de análise do Botafogo, Jair é visto como uma adição estratégica à defesa da equipe. Com a intenção de renovar seu setor defensivo, o clube aposta em um talento mais jovem, uma vez que os zagueiros titulares atuais são Alexander Barboza, de 29 anos, e Bastos, que tem 33 anos.

Jair deverá se apresentar ao Botafogo em aproximadamente uma semana, tendo finalizado suas obrigações com a Seleção sub-20. Curiosamente, o contrato foi formalizado ainda durante sua estadia na Venezuela.

No último ano, o defensor participou de 20 partidas pela equipe principal do Santos na Série B, sendo titular em 19 delas, evidenciando seu potencial e experiência precoce no futebol profissional.