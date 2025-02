Botafogo anuncia a contratação do atacante Rwan Cruz

O Botafogo confirmou, na última sexta-feira (07), a aquisição do atacante Rwan Cruz, que até então defendia as cores do Ludogorets, da Bulgária. O clube alvinegro fez um investimento significativo de aproximadamente 8 milhões de euros, equivalente a R$ 48,3 milhões na cotação atual, para garantir a chegada do jogador, que assinou um contrato válido até 2028.

Trajetória no futebol e números no Ludogorets

Rwan Cruz, revelado nas categorias de base do Santos e com passagem pelo Vasco, destacou-se no futebol búlgaro ao marcar 28 gols e fornecer 11 assistências em 81 partidas, tornando-se um dos dez maiores artilheiros da história do Ludogorets.

Chegada ao Botafogo e impactos no elenco

No Botafogo, o atacante já passou pelos exames médicos e formalizou seu vínculo com o clube nesta quinta-feira. Sua chegada é vista como uma resposta à saída de Tiquinho Soares, que foi transferido para o Santos, além de aumentar a concorrência no setor ofensivo com o atacante Igor Jesus.

Atualmente, o Botafogo encontra-se sem um treinador oficial e disputa o Campeonato Carioca sob a supervisão de Carlos Leiria. O clube está em busca de um novo comandante, e nomes renomados do futebol nacional e internacional têm sido cogitados, incluindo Tite, Rafa Benítez, André Jardine e Roberto Mancini.