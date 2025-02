Botafogo pede interdição de Moça Bonita após críticas ao gramado

Na última quinta-feira, 6 de abril, o Botafogo enfrentou o Nova Iguaçu no estádio Moça Bonita e saiu vitorioso por 1 a 0. No entanto, a partida gerou polêmica devido às críticas do clube alvinegro ao estado do gramado.

Clube solicita intervenção da Ferj

Diante da situação, o Botafogo anunciou que enviará um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nesta sexta-feira, solicitando a interdição do local. O clube argumenta que o gramado está em condições inadequadas para a prática esportiva e representa um risco à integridade física dos atletas.

O Diretor de Gestão Esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, manifestou sua insatisfação com o cenário encontrado no estádio: “É inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições como vimos hoje em Moça Bonita. Há muita responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores e com os altos investimentos realizados pelos clubes”.

Compromisso com infraestrutura esportiva

Brito reforçou a necessidade de rigor na manutenção das condições básicas dos estádios: “É preciso ter rigidez no cumprimento desse requisito básico para uma disputa esportiva. Temos muito compromisso nesse aspecto no Estádio Nilton Santos e exigimos esse mesmo compromisso dos demais”.

Com essa iniciativa, o Botafogo busca garantir um ambiente seguro para os jogadores e ressaltar a importância da infraestrutura esportiva de qualidade no futebol carioca.