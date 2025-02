Zagueiro Halter deixa Botafogo e deve ser emprestado ao Vitória

O zagueiro Halter, que integrou o elenco do Botafogo, está prestes a finalizar um acordo de empréstimo com o Vitória, equipe que representa a região Nordeste no cenário do futebol brasileiro. Após uma breve despedida de seus companheiros no clube carioca, o jogador não participou dos treinos realizados na última terça-feira (4) no CT Lonier.

Críticas após a Supercopa

Halter, que foi titular na final da Supercopa contra o Flamengo, teve sua atuação amplamente criticada. No portal Jogada10, ele obteve a nota mínima por seu desempenho na partida. O interesse do Vitória pela contratação do defensor data de quase um mês, com negociações já em andamento para um possível empréstimo. Embora o Botafogo tenha levado tempo para responder ao pedido, a liberação foi confirmada na segunda-feira.

Próximos passos e carreira no Botafogo

O jogador está previsto para estar presente no Barradão, estádio do Vitória, onde assistirá ao confronto entre a sua nova equipe e o Sousa, programado para ocorrer na quarta-feira (05), às 21h30.

Halter ingressou no Botafogo em 2024, após se destacar em suas atuações pelo Goiás na temporada anterior. No entanto, seu desempenho no clube carioca não correspondeu às expectativas. Ao longo de sua passagem pelo Botafogo, ele disputou 41 partidas, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência. O zagueiro fez parte da equipe que conquistou tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro.

Desempenho nos clássicos e saída conturbada

No ano seguinte, Halter participou de clássicos significativos contra o Fluminense no Campeonato Carioca e esteve presente na decisiva Supercopa contra o Flamengo. Apesar de ter realizado uma boa apresentação no primeiro clássico, sua atuação na Supercopa deixou a desejar; ele enfrentou dificuldades especialmente contra as jogadas ofensivas de Bruno Henrique. A insatisfação da torcida alvinegra ficou evidente nas redes sociais com a notícia de sua saída.