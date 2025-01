Atlético-MG desiste de contratar Gregore após recusa do Botafogo

O Atlético Mineiro demonstrou interesse na aquisição do volante Gregore, que se destacou no Botafogo na última temporada. No entanto, segundo informações do portal “ge”, o clube carioca decidiu não negociar o atleta com equipes brasileiras, levando o Galo a encerrar as conversas sobre sua contratação.

A postura do Botafogo reflete uma estratégia clara de preservar seus talentos, especialmente aqueles que se destacam em um cenário competitivo como o futebol nacional. Diante dessa situação, a diretoria do Atlético-MG está reavaliando suas opções e buscando alternativas para reforçar o elenco, especialmente no setor de meio-campo, considerado uma prioridade para a sequência da temporada.

O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24,1 milhões) pelo jogador, mas as negociações não avançaram devido à recusa do Glorioso em negociar com rivais locais.

Além do volante, o clube mineiro também procura um zagueiro ágil e um atacante que jogue pelas laterais. O treinador Cuca, que retornou recentemente ao comando da equipe, está colaborando com a diretoria na busca por novos reforços para fortalecer o elenco e alcançar os objetivos da temporada.