Brasil vence a Colômbia pelo Sul-Americano Sub-20 e encaminha vaga no Mundial

Na tarde desta sexta-feira (7), a seleção brasileira sub-20 demonstrou um desempenho sólido ao derrotar a Colômbia por 1 a 0, em partida válida pelo hexagonal final do Campeonato Sul-Americano da categoria, realizado em Caracas. Com este resultado, o Brasil assume a liderança provisória da fase decisiva do torneio e avança rumo à classificação para o Mundial sub-20.

O único gol da partida foi anotado por Iago, que se destacou ao aproveitar um escanteio cobrado por Pedrinho, marcando de cabeça aos cinco minutos de jogo. Esta vitória eleva o Brasil a seis pontos na tabela, colocando-o à frente da Argentina, que possui três pontos e ainda tem a possibilidade de se aproximar caso vença o Uruguai em sua próxima partida.

Vale destacar que cinco das seis seleções que participam do hexagonal garantirão vaga na Copa do Mundo sub-20, com o Chile já classificado automaticamente como país-sede do evento que ocorrerá em outubro deste ano. Assim, somente a equipe que terminar na última colocação entre Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai ficará de fora do mundial.

Os próximos jogos estão agendados para esta segunda-feira (10), com a Colômbia enfrentando a Argentina e o Brasil medindo forças contra o Paraguai, atual lanterna do hexagonal.

A tabela de classificação após a rodada é a seguinte:

1º – Brasil: 6 pontos (2 jogos)

2º – Colômbia: 3 pontos (2 jogos)

3º – Argentina: 3 pontos (1 jogo)

4º – Chile: 0 ponto (1 jogo)

5º – Uruguai: 0 ponto (1 jogo)

6º – Paraguai: 0 ponto (1 jogo)

No desenrolar da partida, o Brasil começou dominando as ações e pressionou a defesa colombiana desde os primeiros minutos. Após abrir o placar rapidamente, os brasileiros mantiveram o controle do jogo. No entanto, perderam Nathan Fernandes devido a uma lesão na coxa, substituído por Wesley.

A Colômbia apresentou uma leve reação antes do intervalo, criando algumas oportunidades através de cobranças de falta, mas sem sucesso em suas finalizações. O goleiro Felipe Longo teve trabalho ao desviar chutes perigosos dos colombianos.

No segundo tempo, Felipe Longo se destacou novamente ao evitar um gol certo após uma jogada individual de Perea. A pressão colombiana aumentou conforme o tempo avançava e o Brasil ficou com um jogador a menos após Igor Serrote receber cartão vermelho. Apesar da desvantagem numérica, a equipe brasileira conseguiu se segurar e quase ampliou a vantagem em um contra-ataque finalizado por Wesley.

Os próximos compromissos da seleção brasileira no hexagonal são: