Bortoleto admite erro e Norris tem ‘pesadelo’: as frases do GP da China

Segunda prova da temporada, o GP da China foi marcado pelo domínio da McLaren, com Oscar Piastri comandando a dobradinha da equipe, e Lando Norris terminando em segundo.

Além disso, o piloto brasileiro Gabriel Bortoletto conseguiu completar pela primeira vez uma prova, ficando com o 14º lugar. A seguir, as frases que marcaram o fim de semana.

BEARMAN DÁ ‘TCHAU’

Oliver Bearman, piloto da Haas, foi um dos destaques da corrida, com boas ultrapassagens e uma mensagem engraçadinha para os adversários. Em duas de suas melhores manobras, ele saudou os rivais com um “ciao“, como os italianos se cumprimentam.

O piloto britânico terminou a prova em oitavo lugar. Ele marcou os primeiros pontos na temporada.

“Agora eu me sinto mal (risos). Eu ultrapassei alguém e disse ‘ciao’. Eu fiz [duas vezes]. Foram duas ultrapassagens na curva 14. Foi em cima de uma Red Bull e de uma Alpine, eu fiquei feliz com as manobras”, disse ele.

NORRIS VIVE ‘PIOR PESADELO’

Depois de ultrapassar com facilidade George Russell na largada e assumir a vice-liderança, Lando Norris parecia fadado a disputar a ponta com o companheiro, Oscar Piastri. No entanto, o piloto britânico da McLaren não conseguiu ameaçar o líder e teve que se contentar com o segundo lugar.

No fim da corrida, Norris explicou que não conseguiu se aproximar na reta final por conta de um problema nos freios. Ele classificou a situação como o ‘pior pesadelo’ de um piloto.

“Foi assustador [o problema de freios]. É o pior pesadelo. Perdi de dois a três segundos nas últimas voltas, mas consegui sobreviver. Não consegui me aproximar do Oscar”, disse Norris.

BORTOLETO ADMITE ERRO

Gabriel Bortoleto fez uma boa corrida de recuperação para conquistar o 14º lugar. Isto porque ele teve que buscar o tempo perdido após um erro na primeira volta – que ele não teve problemas em admitir após a corrida.

“Eu perdi a traseira sozinho, foi isso. Claro que tinha ar sujo não ajudou, mas foi culpa minha. Depois disso, consegui voltar, cuidei dos meus pneus e treinei um pouco meu ritmo de corrida. É uma pena. Queremos lutar com os outros também, mas pelo que me falaram, não acho que poderíamos ter feito muito mais com o ritmo que a gente tinha”, falou o piloto.

FERRARI FERIDA

Horas depois da corrida, a organização da prova desclassificou Lewis Hamilton e Charles Leclerc da prova, ambos da Ferrari. O primeiro por conta de uma irregularidade no assoalho e o segundo por estar abaixo do peso mínimo – Pierre Gasly, da Alpine, foi desclassificado pelo mesmo motivo.

A equipe italiana emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e assumindo a responsabilidade pelo erro. A Ferrari esclareceu que não quis obter vantagem.

“Não houve qualquer intenção de obter vantagem. Vamos aprender com o que aconteceu nesta segunda-feira (24) e garantir que não cometeremos os mesmos erros novamente. Certamente não era assim que gostaríamos de encerrar o nosso fim de semana no GP da China, nem por nós, nem pelos nossos fãs, cujo apoio a nós é inabalável”, afirma comunicado da Ferrari.

A Fórmula 1 volta no dia 6 de abril (domingo), com o GP do Japão. A corrida no Circuito de Suzuka tem início às 2h (de Brasília).