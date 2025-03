Fórmula 1: Desclassificações de Hamilton e Leclerc abalam Ferrari e Alpine no Campeonato

A temporada de Fórmula 1 de 2025 começou com uma reviravolta inesperada, marcada por desclassificações que colocaram as equipes Ferrari e Alpine em uma situação delicada no campeonato. Após a corrida, os pilotos Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly foram alvo de investigações referentes a supostas irregularidades em seus carros, revelando um panorama preocupante para as duas escuderias.

Menos de três horas após o término da prova, as investigações iniciaram-se quando comissários convocaram Leclerc, Gasly e representantes das respectivas equipes para discutir possíveis violações do Artigo 4.1 do Regulamento Técnico, que estabelece o peso mínimo permitido para os veículos.

Segundo informações do Delegado Técnico da FIA F1, Jo Bauer, o carro de Leclerc retornou aos boxes pesando exatamente 800 kg, o limite estipulado. Entretanto, após a drenagem de dois litros de combustível, o peso caiu para 799 kg, ultrapassando o limite regulamentar. O mesmo padrão foi observado com Gasly, cujo carro também se apresentou no limite inicial e teve seu peso reduzido para 799 kg após a remoção de 1,1 kg de combustível.

A situação de Hamilton foi igualmente crítica. O piloto britânico foi desclassificado do Grande Prêmio da China após a constatação de que o bloco de proteção traseiro de sua Ferrari não atendia à espessura mínima exigida pelo regulamento técnico. A análise revelou que seu pneu traseiro apresentava espessuras abaixo do mínimo necessário de 9 mm durante a inspeção pós-corrida.

Após uma audiência com os comissários, que incluiu a presença de Hamilton e um representante da Ferrari, a decisão foi pela desclassificação do piloto. O relatório divulgado posteriormente detalhou medições que confirmaram a infração: 8,6 mm no lado esquerdo, 8,6 mm na linha central e 8,5 mm no lado direito da prancha do carro número 44.

A equipe Ferrari aceitou a responsabilidade pelo erro e admitiu que todos os procedimentos corretos foram seguidos. Com isso, tanto Hamilton quanto Leclerc viram seus resultados anulados.

Como consequência das desclassificações da Ferrari, Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon e Ollie Bearman – que terminaram entre a sétima e décima posição – subiram no ranking. Lance Stroll e Carlos Sainz também se beneficiaram da situação, garantindo pontos para suas equipes na tabela geral do campeonato, uma vez que Pierre Gasly também foi desclassificado ao cruzar a linha de chegada em 11º lugar.

O início conturbado da temporada 2025 não só complicou as ambições das equipes envolvidas como também agitou o cenário competitivo da Fórmula 1, ressaltando a importância da conformidade regulatória em cada detalhe dos carros.