Hamilton se surpreende com pole na sprint do GP da China

Lewis Hamilton conseguiu sua primeira pole position pela Ferrari e não escondeu a surpresa. O britânico foi o mais rápido do classificatório para a sprint do GP da China de Fórmula 1 e largará na primeira colocação.

“Estou um pouco chocado, honestamente. Estou um pouco surpreso por [conseguir] isso. Eu não sabia quando chegaríamos a uma posição como essa. […] Depois do último fim de semana, eu só queria colocar o carro em uma boa posição”, disse o piloto.

“Meu primeiro setor foi muito forte, acho que foi aí que fiz a maior parte da minha melhoria [de tempo], além de pequenos ajustes em ao logo de toda a pista.”

O QUE MAIS HAMILTON FALOU

‘Sensação melhor no carro’: “Comecei imediatamente com uma sensação melhor no carro e não posso acreditar que estamos na frente, à frente de uma McLaren que tem sido tão rápida durante os testes de inverno, a primeira corrida e até nesta sexta-feira (21)”.

“Primeira corrida de verdade”: “Eu não consegui fazer uma corrida no Bahrein. Obviamente, fizemos a corrida no fim de semana passado no molhado, mas neste sábado (22) será a minha primeira corrida real e o domingo será minha primeira corrida adequada no seco com este carro, então vou aprender”

Segurar os adversários: “Espero que possamos segurá-lo, mas acho que as MLarens são muito, muito rápidas, assim como Max. Mas estamos em uma boa posição, vamos ficar positivos, vamos manter a cabeça erguida e continuar avançando”.