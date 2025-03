Com torcida e carisma, Gabriel Bortoleto acumula patrocinadores em estreia na F-1

O ano de 2025 promete ser memorável para os aficionados brasileiros pela Fórmula 1, com a estreia de Gabriel Bortoleto, um jovem piloto de apenas 20 anos, que marca o retorno do Brasil à categoria após sete anos desde a aposentadoria de Felipe Massa. A empolgação gerada em torno de Bortoleto não se limita às pistas; as redes sociais estão repletas de manifestações de apoio de fãs dedicados, o que tem atraído a atenção de diversas marcas que desejam associar suas imagens à crescente visibilidade do esporte.

Empresas internacionais têm demonstrado interesse em utilizar conteúdos criados pela equipe de Bortoleto em suas plataformas digitais. Segundo informações, subsidiárias no exterior já manifestaram esse desejo, reconhecendo a força do engajamento dos torcedores brasileiros. “O envolvimento do público brasileiro é inegável e extremamente significativo”, afirmam representantes da marca.

A presença de Bortoleto também abre portas para oportunidades comerciais em um segmento que inclui marcas de luxo como Tag Heuer e Louis Vuitton, que já figuram como patrocinadoras na Fórmula 1. A Porto Seguro, por sua vez, decidiu investir nesse potencial ao lançar uma campanha nas redes sociais e na Band, emissora responsável pela transmissão da categoria no Brasil. A campanha, intitulada “Coisa de Vó”, destaca a emocionante história da avó do piloto, Aparecida Ivani Bortoleto, cuja realização do sonho de ver o neto competir na Fórmula 1 ressoa com muitos brasileiros.

Oliver Zselinszky, superintendente de marketing da Porto Seguro, ressalta que os patrocínios precisam ir além do simples reconhecimento da marca; eles devem ser autênticos e refletir uma mensagem relevante. A empresa já apoia Bortoleto desde sua passagem pela Fórmula 3 e é parceira fundadora do Grande Prêmio São Paulo de F-1. “É uma questão inspiracional; queremos dialogar com aqueles que são apaixonados por automobilismo e pelo nosso país”, afirma Zselinszky.

Bortoleto também participa ativamente das decisões sobre como suas colaborações com patrocinadores devem ser comunicadas ao seu público. Nathaly Glashan, gerente de marketing da KitKat, menciona que o piloto frequentemente contribui com suas opiniões sobre as campanhas publicitárias. “Na primeira reunião, ele rapidamente identificou que algumas propostas não ressoavam com seus seguidores e sugeriu alternativas mais adequadas. Essa colaboração tem sido fundamental para aprimorar nossas estratégias”, destaca Glashan.

A KitKat, nova patrocinadora do piloto, já havia anunciado seu ingresso na Fórmula 1 como parte do maior patrocínio global da marca até então. A proposta visa promover momentos de descontração durante a intensa rotina dos pilotos, sugerindo que o chocolate seja parte dessas pausas merecidas. Existe até a possibilidade de uma edição especial do produto com a imagem de Bortoleto durante o GP de São Paulo em novembro, uma ideia bastante solicitada pelos fãs.

Para outras marcas que já apoiavam Bortoleto antes de sua chegada à Fórmula 1, este momento representa uma oportunidade para solidificar sua presença no cenário esportivo. O Banco BRB exemplifica essa estratégia ao apoiar não apenas Bortoleto, mas também a equipe francesa Alpine F1, visando alcançar um público amplo que acompanha tanto os atletas brasileiros quanto a categoria em geral.

A recente atenção dada a outros talentos brasileiros, como Fernanda Torres e João Fonseca, evidencia o engajamento dos torcedores em promover conterrâneos nas mídias sociais. Embora essa dinâmica não seja nova, a capacidade dos fãs brasileiros de se mobilizarem por figuras nacionais ganhou novos contornos nos últimos tempos.

Nas plataformas digitais, surgem sugestões criativas como a emissão de cartões personalizados com a imagem de Bortoleto. O PicPay planeja iniciativas especiais para interagir com clientes ao longo da temporada, embora detalhes ainda estejam sendo elaborados. “Dominamos a linguagem dos memes e pretendemos utilizá-la para valorizar esse atleta que representa nossa esperança na validação internacional dentro deste universo competitivo que é a Fórmula 1”, concluem os responsáveis pela plataforma.