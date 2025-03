Oscar Piastri conquista vitória no GP da China com dobradinha da McLaren

Oscar Piastri alcançou um marco significativo em sua carreira ao vencer o Grande Prêmio da China, garantindo uma dobradinha para a equipe McLaren, enquanto George Russell finalizou a corrida em terceiro lugar. Esta vitória também representa a primeira pole position do australiano na Fórmula 1, um feito que se destaca em um fim de semana repleto de desafios e expectativas.

Com o sinal verde aceso, Piastri demonstrou destreza ao bloquear a investida inicial de Russell, permitindo que seu companheiro de equipe, Lando Norris, subisse para a segunda posição. Max Verstappen, por outro lado, teve um início decepcionante, caindo para a sexta colocação logo após a largada.

Um incidente notável ocorreu quando Gabriel Bortoleto parou nos boxes na última volta, optando por pneus duros e retornando à última posição. O acidente resultou em bandeiras amarelas devido aos detritos na pista, que eram provenientes da sua colisão.

Charles Leclerc enfrentou problemas com a aerodinâmica do seu carro, o que comprometeu o desempenho dos pneus. Apesar das dificuldades, sua equipe pediu que ele permanecesse na pista até as primeiras paradas programadas. “Conseguimos sobreviver“, disse Leclerc, embora tenha perdido contato com seu companheiro de equipe.

Fernando Alonso teve que abandonar a corrida devido a complicações com os freios, enquanto Lewis Hamilton se envolveu em um incidente com seu colega de equipe, resultando em uma reclamação sobre ter sido tocado durante a corrida.

A partir da volta 14, os pilotos começaram suas paradas para troca de pneus. Hamilton e Verstappen foram alguns dos primeiros a entrar nos boxes, mas retornaram à pista em posições inferiores às esperadas. Alex Albon chegou a liderar por algumas voltas, sendo seguido de perto por pilotos da McLaren e Mercedes.

Piastri estava sob pressão para acelerar após seu pit stop, pois Norris estava próximo e necessitava evitar ser preso pelo tráfego. A estratégia da McLaren era cuidadosa para evitar uma confusão semelhante àquela ocorrida na Hungria na temporada anterior.

Na disputa pela posição, Leclerc conseguiu manter-se à frente de Verstappen por um breve momento, mas não conseguiu resistir ao ataque do piloto holandês na reta principal devido ao DRS. Os novatos também mostraram garra na pista, disputando cada posição com fervor.

No final da corrida, Norris enfrentou problemas críticos de freio que o fizeram perder tempo precioso nas voltas finais. Apesar disso, Piastri consolidou sua liderança e cruzou a linha de chegada como vencedor. Norris completou a corrida em segundo lugar e Russell garantiu o terceiro lugar.

Após a corrida, Piastri expressou sua satisfação: “Foi um fim de semana incrível; o carro esteve simplesmente fantástico. Os pneus se comportaram melhor do que esperávamos e estou muito feliz com essa vitória”. Norris comentou sobre seu desempenho: “Tivemos um começo complicado e enfrentei problemas com os freios nas últimas voltas, mas conseguimos bons pontos para a equipe”. Russell também elogiou o resultado: “Sabíamos que a McLaren era mais rápida, mas terminamos em uma boa posição”.

A Fórmula 1 agora se prepara para retornar com o Grande Prêmio de Suzuka nos dias 4 e 5 de abril de 2025.