Verstappen revela dica valiosa a Bortoleto no GP da Austrália de F1

No último domingo, durante o Grande Prêmio da Austrália, o jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto enfrentou desafios em sua corrida de estreia na Fórmula 1. Apesar de não ter conseguido completar a prova, ele teve a oportunidade de receber orientações valiosas de um dos mais renomados pilotos do grid, o tetracampeão Max Verstappen.

Em uma entrevista concedida na China, Verstappen compartilhou detalhes da conversa que teve com Bortoleto momentos antes do início da corrida. Segundo o piloto holandês, o estreante se mostrou curioso sobre a escolha dos pneus em um dia chuvoso, que deixou a pista do Albert Park bastante escorregadia.

“Após o hino nacional, ele se aproximou e perguntou: ‘Max, qual será sua estratégia?’ Eu respondi: ‘Vou optar pelos pneus intermediários’. Ele hesitou e perguntou: ‘Tem certeza?’. Eu reafirmei: ‘Sim, vá de intermediários. Se estiver inseguro, peça à sua equipe para ajustar os pneus, mas escolha os intermediários.’ Ele concordou. É compreensível que em sua primeira corrida haja muita pressão e incertezas. Sempre que ele faz uma pergunta, estou disposto a ajudar”, relatou Verstappen.

O piloto da Red Bull destacou ainda como as circunstâncias mudaram ao longo dos anos, especialmente com o advento das plataformas de simulação que auxiliam os novos pilotos. “Os tempos são diferentes agora. As ferramentas para simulação evoluíram bastante e isso é um grande apoio para os novatos. Embora eu tivesse acesso a outros pilotos em minha época, não buscava conselhos porque não interagia tanto com eles”, finalizou.

Após a corrida na Austrália, Verstappen conquistou o segundo lugar, ficando apenas atrás de Lando Norris, da McLaren. O próximo desafio tanto para Verstappen quanto para Bortoleto será o Grande Prêmio da China, programado para o dia 23 de março, às 4h (horário de Brasília), em Xangai.