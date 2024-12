Bom Prato do Eldorado, em Diadema, completa dois anos com cardápio especial

O restaurante Bom Prato, que funciona no bairro Eldorado, em Diadema, completa dois anos no dia 14 de dezembro. Para comemorar, será servido nesta sexta-feira, dia 13, um almoço especial. O cardápio vai trazer arroz à primavera, feijão, salada agridoce, copa lombo ao molho cítrico e nhoque ao sugo. De sobremesa, pão de mel, e tudo isso a R$ 1.

Inaugurado em 14 de dezembro de 2022, o Bom Prato do Eldorado é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar de Diadema. O Programa Bom Prato do Governo do Estado foi criado no ano 2000 e seu objetivo é oferecer refeições de qualidade, a custo acessível, para a população de baixa renda. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a ação estadual conta com rede de 69 unidades, servindo, diariamente, mais de 126 mil refeições.

Em Diadema, o Bom Prato está presente no Eldorado, onde serve 1.100 refeições ao dia e 300 cafés da manhã. A cidade conta ainda com uma unidade móvel, que já esteve no Jardim Marilene, e atualmente está no bairro do Taboão. Nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, foi inaugurada a segunda unidade móvel, ao lado da UBS Nova Conquista, que vai servir 300 refeições ao dia. Além dos equipamentos estaduais, Diadema mantém três restaurantes populares municipais: Campanário, Serraria e Marilene.

A secretária de Segurança Alimentar de Diadema, Luci Uliana, destaca que os seis equipamentos fazem parte da política de segurança alimentar e nutricional de Diadema, que visa facilitar o acesso da população à alimentação saudável, especialmente, as pessoas mais vulneráveis. “Somos umas das poucas cidades que contam com restaurantes populares em todas as regiões e isso demonstra nosso compromisso com a segurança alimentar e nutricional da nossa população”, declarou.

Rede de restaurantes populares de Diadema

Restaurante Popular Serraria Irmã Lucina – Avenida Lico Maia, 891 – Bairro Serraria. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária.

Restaurante Popular Campanário João Carlos Alves – Avenida Luís Carlos Prestes, 606 – Bairro Taboão. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária.

Restaurante Popular Marilene – Av. Alberto Jafet, 713 – Vila Nogueira. Atende de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária.

Restaurante Bom Prato Eldorado – Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1904 – Bairro Eldorado. Atende todos os dias da semana, das 7h às 9h, para o café da manhã, e a partir das 10h30, até o término da conta diária, para o almoço.Aos sábados os almoços e os cafés da manhã são entregues em marmitex.

Bom Prato Móvel Região Norte – Av. Dom João VI, no Taboão. De segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o término da cota diária. Almoços entregues em marmitex.

Bom Prato Móvel Nova Conquista – Avenida Presidente Juscelino,759, ao lado da UBS Nova Conquista. De segunda a sexta-feira, a partir das 12h, até o término da cota, e o valor da refeição é de RS 1,00.