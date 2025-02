Bloquinho Kids agita o Carnaval no Tietê Plaza Shopping

A folia para o Carnaval já tem data marcada no Tietê Plaza. Nos dias 22 e 23 de fevereiro e 01 a 04 de março o shopping vai promover o Bloquinho Kids mais animado de São Paulo com programação para a família toda se divertir. Será um ambiente agradável e temático com personagens caracterizados que vão agitar os foliões.

Como não pode faltar uma boa música para animar o Carnaval, o evento também contará com uma programação musical que será comandada a cada dia por um grupo diferente. Serão seis bandas que apresentam seus repertórios completos de músicas carnavalescas no palco, incluindo a consagrada escola de samba regional Caprichosos do Piqueri.

Para a festa ficar completa, o shopping também vai disponibilizar gratuitamente para as crianças uma oficina de pintura facial com profissionais que vão produzir os pequenos com muita cor e brilho para deixá-los prontos para a folia.

“Vamos levar para o nosso público um Carnaval tradicional e cheio de cor, música e alegria. Aguardamos nossos visitantes, que podem vir fantasiados para entrar no clima e aproveitar a folia em um ambiente seguro para que os foliões brinquem e aproveitem a magia do Carnaval em nosso empreendimento”, diz Jessica Zanela, Gerente de Marketing do Tietê Plaza.

Confira a programação musical:

22/02 (pré-Carnaval) – Folia de Mestre

23/02 (pré-Carnaval) – Banda Bailinho da Alegria

01/03 – Caprichosos do Piqueri / Fraldinha Molhada

02/03 – Pequenos Foliões

03/03 – Coruja em Cena

04/03 – Folia de Mestre

Serviço

Bloquinho Kids no Tietê Plaza Shopping

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Data: 22 e 23 de fevereiro (pré-Carnaval) e 01 a 04 de março

Horário: das 14h às 19h

Local: Praça Atrium – Piso Térreo

Entrada: Gratuita