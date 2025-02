1º Festival de Bloquinhos e Bandas Infantis do acontece em São Paulo

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Parque Ceret, localizado no Jardim Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo, será o cenário do 1º Festival de Bloquinhos e Bandas Infantis do Brasil. Este evento, que promete ser uma verdadeira celebração do carnaval voltado para o público infantil, contará com entrada gratuita e diversas atrações para entreter os pequenos foliões.

O festival terá início às 11h da manhã e reunirá renomados blocos infantis, como o Fraldinha Molhada, que se destacou desde sua criação em 2018 pelo músico Mateus Rosenberg. Com um repertório que mescla marchinhas clássicas com músicas infantis, o Fraldinha Molhada tem se apresentado em várias festividades, levando alegria e animação para crianças e suas famílias.

Além do Fraldinha Molhada, outros blocos de destaque também estarão presentes, como o Bloquinho Gente Miúda, Cantando Estórias e Bloquinho Infantil Vem Neném. Essa diversidade promete proporcionar uma experiência rica e variada aos participantes.

A programação para o sábado (15) inclui uma série de atividades festivas:

10:00 – ESTREIA DO MASCOTE FRALDINO

10:50 – POCKET SHOW BUBU E AS CORUJINHAS

11:30 – BLOQUINHO VEM NENÉM

13:40 – POCKET SHOW BUBU E AS CORUJINHAS

14:00 – BLOQUINHO GENTE MIÚDA

16:30 – BLOQUINHO FRALDINHA MOLHADA

17:30 – FRALDINO CHEGOU PARA FECHAR A FOLIA!

A programação contará ainda com a presença de brinquedos infláveis e diversas opções de alimentação, garantindo um dia repleto de diversão e sabor para toda a família.

Serviço:

Evento: 1º Festival de Bloquinhos e Bandas Infantis do Brasil

Horário: das 11h às 16h

Local: Parque CERET – Tatuapé

Endereço: Rua Canuto Abreu – Jardim Anália Franco