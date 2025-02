Acadêmicos do Salgueiro se destaca como a escola de samba mais procurada para o Carnaval 2025

Com a aproximação do Carnaval 2025, o interesse das pessoas nas escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro aumentou significativamente. Em uma recente análise realizada pela Google Trends, a agremiação Acadêmicos do Salgueiro se destacou como a mais buscada entre as escolas de samba.

O estudo, que abrangeu os últimos 30 dias, revelou que o pico de buscas ocorreu na quarta-feira, dia 11, coincidentemente com uma prévia de ensaio da bateria da escola na Marquês de Sapucaí, evento que contou com a presença da renomada rainha de bateria, Viviane Araújo.

Com o objetivo de conquistar seu décimo título no desfile, o Salgueiro levará para a avenida o enredo intitulado “Salgueiro de Corpo Fechado”. A criação do tema é atribuída ao carnavalesco Jorge Silveira e ao enredista Igor Ricardo, que planejam explorar a relação entre o ser humano e sua busca por proteção espiritual durante o evento.

Logo atrás do Salgueiro na lista das escolas mais procuradas estão a Estação Primeira de Mangueira, seguida pela Beija-Flor de Nilópolis, Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel, todas com médias de busca bastante próximas.

As pesquisas sobre o Acadêmicos do Salgueiro revelam um forte interesse nas regiões de Pernambuco (57%) e Espírito Santo (53%). Os estados de Santa Catarina (52%), Distrito Federal (51%) e Rio Grande do Sul (47%) completam o quinteto das áreas com maior volume de buscas.

Além disso, as análises também identificaram os termos mais associados ao Salgueiro. Dentre eles, os mais relevantes foram: “bandeira do Salgueiro”, “porta bandeira do Salgueiro”, “Marcella Alves”, “Marcella Alves Salgueiro” e “Marcela porta bandeira do Salgueiro”. Este último ponto é particularmente interessante, pois internautas especulam que Marcella poderia ter contribuído para a separação recente entre Marcelinho Calil, presidente da Unidos do Viradouro, e Thamires Hauch, sua ex-companheira. O casal, pais do pequeno Matteo que completará um ano em abril, havia celebrado sua união em 2022 com uma cerimônia luxuosa.

Por fim, na quarta-feira passada (5), o samba-enredo da escola ultrapassou a marca de um milhão de streams no Spotify, acumulando até o momento um total de 1.191.634 reproduções.