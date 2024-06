Black Mantra e Carlos Dafé se apresentam no Sesc Santo André neste final de semana

O “Príncipe da Soul Music”, Carlos Dafé, e a banda Black Mantra, uma das mais conceituadas e celebradas no circuito instrumental brasileiro, se apresentam no teatro do Sesc Santo André neste sábado, 29.

A banda traz uma fusão em sua sonoridade própria, tecida por funk, afrobeat, jazz, rock e psicodelia experimental, tem dois discos autorais lançados e uma trajetória marcada por apresentações em festivais e centros culturais por todo o país, tanto em seu formato original quanto em parceria com grandes nomes da música brasileira, como Carlos Dafé.

Neste show, que homenageia os 50 anos de carreira de Dafé, Black Mantra esquenta o público com músicas autorais de seus dois discos e convida o cantor ao palco para cantar clássicos de sua carreira como “De Alegria Raiou o Dia”, “Pra Que Vou Recordar do que Chorei”, entre outros.

Os ingressos já estão à venda online e nas unidades do Sesc São Paulo.

SERVIÇO

Black Mantra convida Carlos Dafé

Data: 29 de junho de 2024, sábado

Horário: 19h

Local: Teatro – Sesc Santo André

Endereço: R. Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar, Santo André – SP.

Ingressos a partir de R$ 15

Classificação: 12 anos