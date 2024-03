BiblioSesc leva cultura e leitura às ruas da região do ABC 

O programa de incentivo à leitura gratuito “BiblioSesc” está de volta, transitando pelas ruas de São Caetano do Sul, Diadema e Mauá, oferecendo uma biblioteca itinerante e uma série de atividades culturais. O programa é uma iniciativa do Sesc São Paulo, que visa promover o acesso à leitura e à cultura de forma acessível e inclusiva.

Com paradas quinzenais, o BiblioSesc oferece aos moradores locais a oportunidade de fazer consultas ou empréstimos de livros, jornais e revistas. Além disso, o programa conta com uma variedade de atividades, incluindo encontros com escritores, oficinas, narração de histórias e intervenções artísticas.

Os pontos de parada do BiblioSesc são escolhidos em parceria com as secretarias de cultura das cidades, visando atender e apoiar culturalmente as comunidades locais. Atualmente, os pontos de parada incluem o CEU das Artes em Diadema, a EMEF 28 de julho em São Caetano, a Casa do Hip Hop e o Parque da Juventude em Mauá.

Para ter acesso ao acervo da biblioteca itinerante, os interessados devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência e número de telefone. Alternativamente, é possível fazer um cadastro prévio por meio do aplicativo Credencial Sesc SP, disponível na Apple Store ou no Google Play Store.

Cada leitor pode retirar até dois livros simultaneamente, com um período de empréstimo de 15 dias. Nos dias em que o caminhão do BiblioSesc não está circulando, os interessados podem visitar a “BiblioSala” no Sesc São Caetano, onde há outro acervo disponível.

Não perca a oportunidade de aproveitar as atividades culturais e de leitura oferecidas pelo BiblioSesc. Para mais informações, acesse o portal do Sesc São Paulo.

Serviço:

Classificação: Livre

Ingressos: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano: De segunda a sexta, das 11:00 às 21:00; sábados e feriados, das 9:00 às 17:30.

Pontos de Parada do BiblioSesc:

Parque da Juventude: R. Francisco Ortega Escobar – Vila Noemia, Mauá – SP

CEU das Artes: Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim União, Diadema – SP

EMEF 28 de Julho: Rua Oriente, 501 – Barcelona, São Caetano do Sul – SP

CC Casa do Hip Hop: Rua David Boscariol, 92-112 – Jardim Rosina, Mauá – SP

BiblioSala no Sesc São Caetano:

Atendimento: Segunda, sexta e sábados das 9h às 13h e das 14h às 17h.

Endereço: Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554 – Santa Paula, São Caetano do Sul – SP