Bete Siraque e Boulos fazem agenda em Santo André

A pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque, participou, na manhã deste sábado (13), de atividade ao lado do deputado federal Guilherme Boulos– representante do PSOL e de toda a esquerda na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

A agenda ocorreu na divisa entre as duas cidades, nos bairros Fazenda da Juta (São Paulo) e Jardim Ana Maria (Santo André). Acompanhados de militantes, lideranças políticas e moradores da região, Boulos e Bete visitaram a Casa dos Pobres, instituição sem fins lucrativos que acolhe moradores em situação de rua.

“É fundamental cuidar das nossas divisas de forma planejada e integrada. Para isso, é essencial termos um time que pensa e age em conjunto”, afirmou Boulos. Ele ressaltou a importância de parcerias fortes e comprometidas para promover mudanças significativas na região.

“A Bete Siraque é do time do Lula em Santo André; eu sou do time do Lula em São Paulo. Estamos juntos”, completou Boulos.