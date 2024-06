Parque Central de Santo André recebe segunda edição do Beer’s Festival Woodstock

O Parque Central de Santo André será palco neste fim de semana de um evento que promete transportar o público para as décadas de 1960: a segunda edição do Beer’s Festival Woodstock, alusiva ao icônico festival de música norte-americano, nos dias 22 e 23 de junho, das 11h às 21h.

Atrações do Woodstock em 1969, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin e Creedence Clearwater Revival estarão com seus respectivos covers brasileiros nesta versão andreense do evento. Integrantes do lineup da edição de 1994, Metallica, Green Day e Red Hot Chilli Peppers também se apresentam neste Beer’s Festival Woodstock, a exemplo de Limp Bizkit e Korn, que se exibiram no caótico Woodstock 1999 e agora estarão representadas no Parque Central.

Esta segunda edição do festival andreense – a exemplo do realizado em março de 2023 – terá entrada solidária, ou seja, a entrada pode ser trocada por 1 kg de alimento não perecível. O montante arrecadado vai ser destinado ao Banco Municipal de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual conta com 124 entidades parceiras, as quais cuidam de aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

A estrutura do Beer’s Festival Woodstock será voltada para toda a família e contará com espaço kids para a criançada, espaço pet friendly para os cães, além de opções gastronômicas das mais variadas, incluindo bebidas.

Programação:

Sábado, 22 de junho

12h – Especial Jimi Hendrix (Try Blues)

14h30 – Especial Joe Cocker (Skobah)

17h – Especial Green Day (Green Day Cover Brasil)

19h – Especial Metallica (Damage Inc)

Domingo, 23 de junho

12h – Especial Janis Joplin (Catarina Crystal)

14h30 – Especial Creendence Clearwater Revival (Credence 4Ever)

17h – Especial Rage Against The Machine (Rage Against The Machine Tributo Brasil)

19h – Especial Korn e Limp Bizkit (Fraks & Nosex Tributo Brasil)

Serviço

Beer’s Festival Woodstock

Local: Parque Central Deputado José Cicote

Endereço: Rua José Bonifácio, s/nº, Vila Assunção – Santo André

Datas: 22 e 23 de junho

Horário: das 11h às 21h

Entrada: gratuita/solidária