Baristas participam de competição de café em Santo André

Baristas e entusiastas do café vão poder celebrar um dos lados artísticos da preparação da bebida. A cafeteria Nosso Cafés Especiais, na Vila Gilda, em Santo André, vai promover uma competição de latte art, também conhecida como TNT (Thursday Night Throwdown), que consiste na técnica de desenho do café espresso e leite vaporizado. O evento será realizado nesta quinta-feira (20), às 19h. Vão participar 16 baristas e o público estimado é de 120 pessoas.

O evento antecede e antecipa as informações do workshop sobre café especial que será realizado no Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), dia 23 de julho, das 19h às 22h. As inscrições serão divulgadas previamente e a programação será desenvolvida pelo sócio proprietário da cafeteria, Estevão Rodrigues.

De acordo com ele, o objetivo do TNT é trazer para o público do ABC esse tipo de competição e eventos, que geralmente acontecem em São Paulo.

“Além disso, mostrar para o cliente todo o movimento que envolve o café, desde a sua produção e formas de preparo que valorizam os cafés de alta qualidade. Sem contar a valorização dos Baristas – profissionais da área – e atrair os entusiastas e amantes de café, principalmente com produtos de produções brasileiras”, disse Estevão

Torneio – Os três primeiros lugares vão ser premiados. Vão receber R$ 700,00; R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente, além de produtos dos patrocinadores como a Notco, indústria de alimentos à base de plantas e vegetais; acessórios para extração de café e pacotes de café.

A classificação da arte dos desenhos será analisada por três jurados especialistas no tema, que vão avaliar diversos critérios como a crema do leite, além das técnicas das pequenas obras de arte sobre o café com desenhos de coração, tulipa, bola branca ou da criatividade livre.

Serviço:

Tema: TNT

Local: Nosso Cafés Especiais

Dia: 20 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h

Endereço: Avenida Higienópolis, 23, Santo André