Band dá a largada para a temporada 2025 da Fórmula 1 com a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto

A Band inicia neste fim de semana a nova temporada da Fórmula 1, que marca o retorno do Brasil ao grid com a estreia do piloto Gabriel Bortoleto, atual campeão da Fórmula 2.

Após seis anos, a Austrália também volta a abrir a principal disputa automobilística do mundo no circuito de Albert Park, em Melbourne, com a Classificação a partir de 1h30 da manhã de sexta para sábado. A narração é de Sergio Mauricio, com comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone e reportagens in loco de Mariana Becker. De sábado para domingo, à 00h30, a mesma equipe de transmissão apresenta a corrida.

O evento terá exibição simultânea na Rádio Bandeirantes, em rede com a TV aberta, na BandNews FM, com narração de Odinei Edson e comentários de Alessandra Alves e Luís Fernando Ramos, no site Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

A 76ª edição do Mundial de F1 vai contar com 24 etapas ao redor do mundo. Pelo calendário oficial, serão seis finais de semana de Sprint – China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, Brasil e Catar.

O Grande Prêmio de São Paulo está marcado para o dia 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Já a final do campeonato está prevista para o dia 7 de dezembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Além da veiculação dos GPs, a emissora promoverá uma ampla cobertura jornalística nos programas da casa e nas plataformas digitais.