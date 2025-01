Banco do Povo apoia modernização de sorveteria familiar em São José do Rio Preto

Em dias de muito calor, nada melhor que um sorvete para ajudar a refrescar. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), são consumidos 390 milhões de litros de sorvete por ano no Estado de São Paulo, que produz anualmente 330 milhões de litros. Esse cenário impulsionou a modernização de pequenas sorveterias familiares, como a sorveteria administrada pelo casal Daniel e Niceia de Oliveira, de São José do Rio Preto, que contou com o apoio do microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP), programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para crescer e se atualizar ao longo dos anos.

“Há cerca de 29 anos, minha sogra fundou a sorveteria. E há 18 anos eu assumi, junto com minha esposa, a administração e produção do negócio. Desde então, utilizamos o microcrédito do BPP em vários momentos para comprar equipamentos melhores, mais modernos e que permitiram aumentar a produção”, conta Daniel Geans de Oliveira, de 42 anos, que destaca o valor das taxas e as condições de pagamento como as principais qualidades do programa.

O empreendedor conta que os maiores desafios do setor são as mudanças do clima, que impactam diretamente no consumo, e a variação dos preços de matérias-primas. “Mesmo com essas variações, compensa muito produzirmos nosso próprio sorvete, pois temos controle de todas as etapas e da qualidade dos insumos, garantindo o melhor produto para o consumidor”, pontua.

Ainda de acordo com a ABIS, existem mais de 3,6 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos no estado de São Paulo, que geram cerca de 90 mil empregos diretos e indiretos e faturamento anual de R$ 4 bilhões.

Assim como Daniel, empreendedores formais e informais do estado de São Paulo que tenham interesse em abrir ou ampliar o seu negócio podem solicitar crédito do BPP com condições especiais e juros bem abaixo dos que são praticados no mercado. Desde o início da gestão, o BPP liberou R$ 54 milhões em mais de 3,3 mil operações para empreendedores dos municípios da região administrativa de São José do Rio Preto.

Linhas de crédito

O Banco do Povo possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O financiamento pode ser utilizado para capital de giro, investimento fixo ou misto, como: aquisição de mercadorias em geral;​ matérias-primas; máquinas e equipamentos​; ferramentas;​ itens para publicidade e divulgação do empreendimento;​ e Software e Hardware.

Entenda como conseguir o crédito

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos (veja aqui a lista de documentos) e o certificado de conclusão do curso.