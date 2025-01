Banco do Brasil inova com recursos de acessibilidade em seu aplicativo

O Banco do Brasil (BB) anunciou uma significativa atualização em seu aplicativo, voltada especialmente para pessoas com deficiência (PCD) e dificuldades visuais. Com isso, a instituição financeira se destaca como pioneira no Brasil ao permitir a personalização da fonte em toda a plataforma, além de aumentar a quantidade de atalhos na tela inicial, facilitando a navegação para seus usuários.

Conforme informações divulgadas pelo banco, as novas funcionalidades foram desenvolvidas após testes realizados por uma equipe interna composta por funcionários com deficiência, visando atender às necessidades de inclusão e acessibilidade. Em 2024, cerca de 74 mil clientes se autodeclararam PCD no aplicativo, demonstrando a relevância dessas inovações.

Embora os recursos sejam especialmente projetados para pessoas com deficiências, todos os clientes pessoas físicas poderão usufruir das melhorias. Para acessar essas novas opções, é necessário fazer o login no aplicativo, acessar o menu “Perfil” e selecionar a seção “Acessibilidade“. É importante destacar que a personalização do tamanho das fontes e dos atalhos está disponível na versão 9.47 do aplicativo ou superior.

Adicionalmente, a nova interface do aplicativo apresenta o recurso “Fale com o BB“, que possibilita um atendimento direto via WhatsApp, com opções específicas para o público PCD. O banco enfatiza que essas ferramentas de acessibilidade visam proporcionar uma experiência mais prática e eficiente para aqueles que possuem baixa visão, bem como para todos os usuários que preferem interfaces com fontes ampliadas e áreas de toque maiores.