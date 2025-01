Governo de SP investe R$ 634 milhões em educação: reformas, tecnologia e acessibilidade

A Lei Orçamentária Anual (LOA) sancionada pelo Governo de São Paulo para o exercício de 2025 destina um montante superior a R$ 634 milhões à Fundação de Desenvolvimento da Educação (FDE). Este investimento será direcionado para diversas melhorias nas escolas estaduais, abrangendo obras, acessibilidade e a evolução dos serviços de tecnologia da informação nas instituições de ensino.

Entre os recursos alocados, cerca de R$ 250 milhões serão utilizados em obras e reformas. Este valor contempla a recuperação de estruturas consideradas críticas, a climatização de escolas, a construção de novas unidades, a cobertura de quadras esportivas e a ampliação do número de salas de aula, visando implementar o ensino integral e laboratórios voltados para o ensino profissionalizante.

Adicionalmente, mais de R$ 103 milhões serão destinados ao desenvolvimento e manutenção de plataformas digitais que suportam o processo educacional. Também está prevista a aplicação de R$ 49,1 milhões para a melhoria da infraestrutura de tecnologia da informação nas escolas e diretorias responsáveis pela educação.

Os investimentos em adequações para garantir acessibilidade total nas escolas estaduais, bem como a aquisição de mobiliário e equipamentos necessários, somam mais de R$ 97 milhões. Esses recursos incluem serviços essenciais como limpeza de fossas e fornecimento de água.

No total, o orçamento aprovado para a educação no estado paulista alcança a cifra recorde de R$ 32,8 bilhões em 2025. Este montante representa um aumento de 2,9% em relação aos recursos disponibilizados em 2024 e um crescimento significativo de 10,9% comparado ao ano anterior, 2023.

O incremento no financiamento da rede estadual de ensino reflete as novas estratégias adotadas pela gestão atual em relação ao planejamento e controle dos gastos públicos. Com essa abordagem, busca-se garantir a execução eficiente dos programas e projetos educacionais.

Avanços e Melhoria na Infraestrutura Escolar

De janeiro de 2023 até novembro de 2024, o Governo paulista entregou uma média impressionante de três obras por dia em instituições escolares. No total, foram concluídas 2.401 reformas e construções com um investimento que ultrapassou R$ 1,5 bilhão. Esse número supera as 1.808 revitalizações realizadas durante os quatro anos da administração anterior (2019-2022), evidenciando um crescimento de 32,7% na quantidade total de obras realizadas.

Essas intervenções não são exclusivas da FDE; elas também podem ser realizadas através de parcerias com prefeituras locais. Cerca de 1,1 milhão de alunos foram beneficiados por essas ações em 2.106 escolas ao longo do estado, com melhorias que incluem laboratórios, coberturas, adequações em quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aula. Além disso, as fachadas das escolas foram revitalizadas e várias adequações foram feitas para garantir acessibilidade adequada.