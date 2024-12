Em 23 meses de gestão, governo de SP entrega 126 obras em prédios escolares no ABC

O Governo de São Paulo entregou, em média, três obras em escolas por dia nos últimos 23 meses. Entre janeiro de 2023 e novembro deste ano, 2.401 reformas e construções foram concluídas com investimento de mais de R$ 1,5 bilhão e 1 milhão de alunos beneficiados. O número supera as 1.808 revitalizações finalizadas nos quatro anos somados da gestão anterior (2019-2022) e aumento de 32,7% no total de obras.

No ABC, 126 obras foram concluídas no período, com investimento superior a R$ 130,1 milhões.

As intervenções – reformas ou construções – incluem coberturas e benfeitorias em quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além da revitalização de fachadas e de obras em telhados e em adequações de acessibilidade.

“Fizemos uma série de intervenções importantes para a rede estadual de ensino de São Paulo. Essa marca é bem relevante porque, quando a gente agrega as 880 intervenções em 2023, significa dizer que nós já concluímos três obras por dia nestes quase dois anos de governo. É um marco muito importante porque a gente quer deixar nossas escolas cada vez melhores, em condições mais adequadas para receber os nossos estudantes para que eles possam desenvolver suas atividades”, afirma Fabricio Moura Moreira, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão responsável pelas obras da educação no Governo de São Paulo.

Além da FDE, as intervenções podem ser contratadas e executadas também por meio de acordos com prefeituras.

Programa Creche Escola

Nos primeiros 23 meses de gestão, o Governo do Estado inaugurou 54 creches, com orçamento de R$ 122,4 milhões. Com essas unidades, foram criadas 6.930 novas vagas.

A oferta de creche ampara os pais e fomenta a transformação social das famílias. Cristiane Maciel da Silva, mãe do bebê Miguel, de 10 meses, é uma das beneficiadas com a entrega da nova Creche Escola da cidade de Capela do Alto, cidade a 136 quilômetros da capital. “Depois que eu conheci a creche, fiquei tranquila. O espaço ficou ótimo”, afirmou.