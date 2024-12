WhatsApp libera transcrição de áudio no app

O WhatsApp disponibilizou o novo recurso de transcrição de áudio diretamente pelo aplicativo. Anunciada em novembro, a ferramenta promete cumprir uma demanda cobrada pelo público há muito tempo. Antes do lançamento, os usuários precisavam recorrer a outros serviços para transcrever as mensagens de voz, incluindo apps de terceiros e chatbots de IA, como a Luzia. Agora, com a função nativa no aplicativo do WhatsApp, a conversão de áudios em textos será mais prática.

A funcionalidade traz praticidade para quem está em ambientes barulhentos, muito ocupado, não gosta de ouvir áudios muito longos, entre outras situações onde não é possível escutar as gravações de voz. Além disso, também é preciso destacar a importância da transcrição dos áudios para melhorar a acessibilidade do WhatsApp para pessoas com deficiência auditiva.

Como utilizar a transcrição de áudio no WhatsApp?

Antes de começar a fazer a transcrição de áudios no WhatsApp, primeiramente, é necessário liberar o recurso no aplicativo. O usuário pode acessar “Configurações”, “Conversas”, clicar na opção “Transcrição de mensagens de voz” para ativar o recurso e selecionar o idioma da transcrição. Atualmente, em smartphones Android, os idiomas disponíveis são inglês, espanhol, português brasileiro e russo. Nos celulares iOS, a disponibilidade varia de acordo com a versão do sistema. Após escolher o idioma, o WhatsApp inicia a configuração dele no app. Também é possível ativar a ferramenta quando for transcrever uma gravação pela primeira vez.

Para transcrever um áudio, mantenha-o pressionado até aparecer a barra de ações na parte superior da tela ou a caixa de ações abaixo da mensagem. No primeiro caso, o usuário ainda precisa clicar nos três pontos para visualizar a opção “Transcrever”. Na caixa de ações abaixo da mensagem, a opção “Transcrever” está listada com as outras alternativas. Depois de clicar em “Transcrever”, o WhatsApp começa a transcrição do áudio e leva alguns segundos para disponibilizá-la. Em mensagens longas, basta pressionar o ícone de seta na parte inferior da transcrição para visualizar o texto por completo.

Segundo informações do WhatsApp, as mensagens de voz continuam protegidas com criptografia e apenas os participantes da conversa podem acessá-las. A empresa diz que “nem mesmo o WhatsApp pode ouvi-las”. A companhia também prometeu que a funcionalidade será lançada globalmente nas próximas semanas com a adição de mais idiomas. Até o momento, não existe uma previsão para incluir os recursos nas versões do serviço para computadores.

Fonte: WhatsApp, Tecnoblog, TechTudo