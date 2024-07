Baixa temperatura térmica, lama e superação marcaram Bronkos Race – corrida de obstáculos

Pelo segundo ano consecutivo, Ribeirão Pires sediou no último domingo (30) a corrida de obstáculos Bronkos Race – Etapa Freya que aconteceu no Centro Hípico Amarelinho, na região da Quarta Divisão.

Cerca de 650 atletas de todo o país e de outros países da América do Sul participaram das provas que foram divididas em três categorias: elite (competitiva), open e kids (para crianças de 5 a 10 anos – com o percurso de corrida de 4 km e 20 obstáculos.

Mesmo com sensação térmica abaixo de 13 graus, não faltou adrenalina e superação. A ação esportiva é baseada em treinamentos militares e exigem do competidor tarefas como correr por trilhas dentro da Mata Atlântica, rastejar sob lama, rastejar por baixo do arame farpado, passar por trincheiras, carregar bolas de cimento, pular muros, ultrapassar estruturas suspensas, a fim de testar a capacidade física e mental.

Para a campeã da categoria elite, Raquel dos Santos o percurso foi diferente, instigou a sair zona de conforto, testou os limites, já que o trajeto de Ribeirão Pires “é íngreme e desafiador, exigindo preparo físico e foco”, contou a atleta de Embu das Artes que participou pela segunda vez da prova na Estância.

“Recentemente a cidade foi palco para a corrida de aventura Haka Race, ciclismo, enduro de motos, e esta ação é mais uma no calendário turístico para encantar mais pessoas nossos belos cenários e boa estrutura. Ribeirão Pires é a cidade do esporte e da aventura”, ressaltou o prefeito Guto Volpi.