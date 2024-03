Avenida Capitão José Gallo recebe novas placas e reforço de sinalização horizontal

O Departamento de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires finalizou nesta semana a instalação das novas placas de sinalização na Avenida Capitão José Gallo. O investimento faz parte do pacote de melhorias realizadas nesta que é uma das principais vias de acesso ao Centro da Estância.

Foram instaladas placas de preferência, proibição de estacionamento, faixas elevadas, lombadas e limites de velocidade. Além das novas placas, o Departamento de Mobilidade também aplicou nova sinalização horizontal em toda a extensão da avenida.

O subsecretário de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires, Marcos Franco, enfatiza que essas intervenções aumentam a segurança tanto para pedestres quanto para motoristas.

“Como é uma das principais vias de acesso ao Centro da cidade e tem um alto volume de veículos, estamos sempre de olho nos principais reforços que a via precisa para garantir uma melhor fluidez e segurança”, explicou o subsecretário.

Acesso ao Itacolomy – Em 2023, a Avenida Capitão José Gallo ganhou um novo acesso ao Jardim Itacolomy, e com a nova sinalização, favoreceu a melhoria no fluxo de veículos na via.

Vagas preferenciais – Novas vagas para idosos e cadeirantes foram criadas no estacionamento do Centro de Especialidades Odontológicas, que será inaugurado pela Prefeitura nas próximas semanas.