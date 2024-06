Atrium Shopping se transforma em arena de patinação no próximo domingo

Principal point de patinação do Grande ABC, o Atrium Shopping recebe um evento especial neste domingo (30): o Arena Traxart. São três horas e meia dedicadas à modalidade, com apresentação de atletas, workshops, vivências sobre rodas com monitores e muito mais, em programação voltada para toda a família, no Estacionamento -2, das 8h30 às 11h.

A atração integra apresentações de praticantes e campeões de diversas vertentes dos patins, como roller dance, artístico, street, rampa, slide, jump, slalom, speed e urban. Durante toda a agenda o público conta ainda com monitoria para quem está aprendendo ou quer se desenvolver sobre as rodinhas.

“O sucesso do nosso espaço dedicado à patinação já é realidade e a cada domingo reunimos mais e mais pessoas, de todas as idades, com diversos perfis, desde aqueles que estão iniciando até quem já é experiente. Dessa maneira, parcerias com marcas que são referência no mercado para promover eventos como este são uma consequência e nos permite dar ainda mais espaço para a modalidade”, destacou a coordenadora de marketing do Atrium Shopping, Kalime Matos.

Os organizadores do evento reforçam que é obrigatório uso de capacete para adentrar ao local reservado aos patinadores – assim como já é praticado todo domingo. Haverá patins e equipamentos disponíveis para quem não dispõe dos mesmos e outras estruturas de apoio.

“Esse espaço que o Atrium abre para os patinadores transmite segurança, conforto e praticidade, o que contribui e muito para incentivar o crescimento da prática. Com esse evento pretendemos aumentar a divulgação desse espaço e o número de frequentadores. Teremos no Arena Traxart patins, equipamentos de proteção e monitores, para quem for assistir e quiser testar o esporte gratuitamente, mesmo sem seu próprio patins. Faremos também workshops com os atletas da marca explicando as modalidades e tirando as dúvidas. A programação está imperdível”, comenta Angelo Oliveira, gerente de Vendas da Traxart.

Mari Moura, influencer e patinadora, marca presença fazendo demonstrações e falando da sua modalidade favorita: o street. “É uma luta diária e constante para a patinação crescer na região, principalmente em Santo André. O espaço no Atrium contempla uma estrutura para todos, inclusive iniciantes. Muita gente que está começando a patinar vai lá por ser um ambiente seguro, coberto, liso, grande e tudo isso proporciona a oportunidade de ter o primeiro contato com os patins. Nesse domingo, 30, vão se reunir todos os atletas da Traxart. É um grande marco. Porque dentro da patinação tem várias modalidades e a gente percebe que os iniciantes não têm esse entendimento. Vamos ter a oportunidade de apresentar, mostrar e tirar todas as dúvidas sobre cada uma delas e seus equipamentos. E as pessoas vão a poder conhecer os atletas, trocar experiência, pedir informações e escutar um pouquinho sobre as diferenças de patins”, conta Mari com muita empolgação, já fazendo o convite para o público.

Todo domingo, das 8h às 12h, o Atrium Shopping fecha o Estacionamento -2 para que o público de todas as idades possa praticar também. Entre amadores e profissionais, o espaço conta com obstáculos e vira um grande ponto de encontro para troca de experiências, técnicas e manobras. Além disso, há também o empréstimo de equipamentos para a prática, em parceria com a Traxart (quantidade limitada). É obrigatório o uso do equipamento de segurança.

Programação

Apresentações e Workshops com atletas:

09h – Roller Dance e artístico, com @jullypatins e @luciennealcantara

09h30 – Street e Rampa, com @caioradical @mouramari_ @tiagogoati @iaguinho_inline

10h – Slide, Jump e Slalom, com @enzoslalom @jullypatins

10h30 – Speed e Urban, com @0andre.santos

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André