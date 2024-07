Atrium Shopping promove Feira de Adoção de Animais

No próximo domingo, dia 7, o Atrium Shopping realiza uma feira de adoção de cães e gatos, em parceria com a ONG Amigo Legal. O evento ocorre das 11h às 17h no espaço Dog Point e busca encontrar lares para 12 gatos e 20 cachorros.

Dados recentes indicam que o Brasil possui cerca de 30,2 milhões de cães e gatos abandonados, com 177.600 vivendo em abrigos. Durante o inverno, a situação dos animais sem lar se agrava devido às baixas temperaturas e à falta de alimentação adequada, aumentando os riscos de saúde.

“A feira de adoção é uma oportunidade para proporcionar uma segunda chance aos animais e reduzir a população de pets abandonados. O processo de adoção inclui entrevistas e a assinatura de um termo de compromisso para garantir a posse responsável”, explica Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Interessados em adotar devem ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de endereço e documentos pessoais. A ONG Amigo Legal, presente no evento, vai fornecer orientações e esclarecer dúvidas sobre os cuidados com os novos pets.

A adoção responsável é fundamental para combater o abandono animal e promover a conscientização sobre a guarda responsável.

No Atrium Shopping, os ‘melhores amigos’ são muito bem vindos também na Praça de Alimentação Pet, que fica no Piso 2.

Filhos de Estimação – Até dia 31 de julho está em cartaz, no Piso Térreo, na loja 164, a exposição inédita ‘Filhos de Estimação’. A mostra traz o registro de 20 personalidades, entre elas Ana Maria Braga, Ana Paula Padrão, Padre Fábio de Melo, Mauricio de Sousa e muitos outros famosos com seus pets. As fotos são de Catarina Machado, e traduzem a relação de amor e amizade entre tutores e pets.

Serviço:

Evento: Feira de Adoção

Data: 7 de julho

Horário: Das 11h às 17h

Local: Dog Point – Piso Térreo

Evento: Filhos de Estimação

Data: até 31 de julho

Horário: das 10h às 22h

Local: Piso Térreo, loja 164

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André